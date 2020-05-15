Линда Линн поделилась воспоминаниями из советского детства

"Посмотрела первый тизер фильма "Молоко матери". Во-первых, нереальная радость за достижение книги Норы Икстены как дома, так и в мире. А также за то, что последовала качественная (насколько можно судить) экранизация. Второе, это то пронизывающее чувство, которое я испытала на первых тактах гимна Латвийской ССР, который вызвал во мне целую волну ассоциаций",- написала она.

Линда вспомнила себя совсем маленькой. Как проводила лето у бабушки в деревне.

"В 6 утра меня будит единственная радиостанция с повторяющейся мелодией, которую, на тот момент, я уже знала наизусть", - поясняет певица.

Она очень живописно описала свои воспоминания:

"Но на этот раз, меня это не злило, скорее, приятно взволновало. Ведь мне впервые доверили большой зеленый дедушкин велосипед, на котором мне следует проехать 12 километров до поселка за хлебом. На накрытом деревянном столе с клеенчатой скатертью (сидя за которым можно наблюдать изменчивую природу) лежат две плоские дольки абавского белого хлеба с маслом, пахнущие теплицей помидоры с колечками лука, а в фарфоровой фабричной кружечке со светло-голубыми цветочками и местами облупившейся золотой каемкой, дымится кофе из цикория с молоком.

Я зашнуровываю кеды, напеваю себе под нос и не догадываюсь, что вечером мне придется лечить стертые коленки, а следующим летом придется учить песни, славящие другую власть".

Линда объясняет, что прошло много лет, прежде, чем она вновь услышала эту композицию.

"Действительно красивая, текучая, гармоничная, легко ложащаяся в память, даже можно сказать, с потенциалом. И я сейчас задумалась, как стремительные повороты эпох поступили с автором, которому было суждено родиться, на отведенном ему для создания отрезке", - рассуждает она.

Исполнительница резюмировала, что это страшно, когда ты творишь, но приходит другая власть и твоя работа уже запрещена и не нужна.

"Содержательно испуганное и идеологически зажатое творчество в период режима, и вот – власть опять меняется, и весь твой творческий труд, прошедший адские круги цензуры, вдруг не legit и никто его не воспроизведет и не разработает. Отнюдь не потому что вдруг недостаточно хорош, просто не годится во временные рамки. Нет, это не рассказ о ностальгии. Только о чистой, красивой творческой энергии и ее манифестации", - подытожила Линда.

Фильм снят по мотивам популярного романа Норы Икстены "Молоко матери". Режиссер - Инара Колмане, автор сценария - Арвис Колманис. В главных ролях - Майя Довейка, Элина Васка, Рута Кронберга.

Картину планируется создать, как международный проект, привлекая заграничных сопродюсеров и специалистов. Одним из партнеров фильма является латвийская компания Tet.

Первые кадры: "Молоко матери"