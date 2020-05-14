Похудеть на 27 килограммов за два года: секрет стройности Хлои Кардашян

Красавица Хлои впервые стала матерью два года назад. У 35-летней модели и ее возлюбленного Тристана Томпсона родилась дочурка Тру.

Знаменитость не скрывала, что за период беременности значительно прибавила в весе. После родов она весила 92 килограмма. Но Хлои взяла себя в руки и приняла решение вернуться к былой форме.

За два года звезда похудела на 27 килограммов. В интервью она объяснила, что важнейшим моментом является симбиоз правильной диеты и физических упражнений.

Сейчас у Хлои ее обычный все - 68 килограммов, но иногда он снижается.

Находясь на самоизоляции, она много времени уделяет тренировкам, а вот диету стала соблюдать гораздо меньше.

"Я не слежу за тем, что я ем. Но это не значит, что я целый день ем пакеты чипсов", - замечает Хлои.

Она призналась, что ей совсем не хочется отказываться от любимых продуктов. Но при этом она больше любит трудиться в спортзале, чем на кухне. Самое главное в процессе похудения - это найти идеальный баланс между тренировками и диетой.

Если у вас что-то не получается сначала, то не стоит сдаваться.

"Но невозможно получить результат за один день. Чтобы набрать вес, ушло девять месяцев, так что дайте себе хотя бы год, чтобы его сбросить", - рекомендует Хлои.