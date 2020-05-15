Рита Дакота показала результаты теста на COVID-19, а у Соколовского двусторонняя пневмония

Рита поспешила рассказать в Instagram-сторис, что они с Мией здоровы. Анализы оказались отрицательными.

Влад в свою очередь смог сделать КТ и оказалось, что у артиста двусторонняя пневмония.

"Вчера мне поставили диагноз. У меня двусторонняя стекольчатая пневмония с короновирусом! 21 день я проведу на карантине, дома", - сообщил Влад.

Он признался, что одна его подруга так же болеет двусторонней пневмонией с короновирусом и лечится уже третью неделю, не видя двоих своих детей.

"У моего друга в семье вообще произошла трагедия... Прилетели люди из Италии и не сообщили об этом, а тетя в семье врач. Она принимала их, как и всех. В итоге дома она заразила мужа и обоих госпитализировали. Его не стало, а она продолжила бороться за жизнь. Неужели такая трагедия должна произойти с кем то из ваших родных, чтобы внутри что-то включилось и вы берегли себя?" - спрашивает артист.

Влад понимает, что есть многие,кто верят в политику и могут извратить эту ситуацию.

"Да, я это допускаю, но у меня нет паранойи на эту тему! Есть реальные случаи и я верю в это! Верю, что врачи рискуют своей жизнью ради других! Я убедился в этом вчера, лично! Низкий им всем поклон за это, я считаю, что им всем должны выдать внушительные премии!" - указал певец.

Он отмечает,что ему повезло и он попал на КТ всего за сутки. ⠀

"Быстро встал на учёт в поликлинику, но я не сидел и не ждал, что со мной свяжутся, а взял телефон и обстреливал звонками, пока не добился результата!" - отмечает он.

Соколовский также призвал людей быть ответственными, беречь себя и своих родных.