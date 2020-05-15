Кинотеатр Splendid Palace возобновляет работу. Но есть ряд ограничений

Splendid Palace – это первый кинотеатр, который после объявления режима чрезвычайной ситуации открывает свои залы для клиентов. Это единственный кинотеатр в Риге, который отреагировал на благоприятное развитие ситуации в стране и будет демонстрировать кино, но с необходимыми ограничениями.

В репертуаре черно-белая версия южнокорейский фильм "Паразиты", британская картина "Мисс Плохое поведение", работа Виестура Кайриша "Город у реки" и фильм "Лучшие годы жизни" с легендарным Жаном-Луи Трентиньяном.

Киносеансы запланированы два раза в день в Малом зале. Конкретное время сеанса можно посмотреть на сайте www.splendidpalace.lv. Стоимость билета 5.50 евро.

Внимание! На период режима чрезвычайной ситуации скидки не действуют. Кинотеатр призывает покупать билеты в интернете, чтобы избежать скопления людей у касс.

Людей с повышенной температурой, кашлем и насморком в кинотеатр впускать не будут. Для безопасности, клиентов с очевидными симптомами заболеваний дыхательных путей (кашель и насморк) в кинотеатр пускать не будут. Кроме того, у входа будет замерять температуру посетителей.