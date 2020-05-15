Макс Фадеев о воровстве, Дорне и хип-хопе: "Все эти рэперы превратятся в гномов"

"Тащили камеры, шнуры, батарейки. Все, что можно утащить", - подчеркнула Фадеев, говоря о мелком воровстве на студии.

Сейчас лейбл будет работать на новых условиях. Фадеев ориентирован на британский и американский рынок. Теперь свои песни он будет раздавать исполнителям бесплатно, а не продавать, как было раньше. Он отказался от системы контрактов.

"У нас будут подписанные американцы, англичане, которых мы будем раскручивать там. Музыка везде одинаковая, у нее нет языка",- объяснил он.

Кроме того, Макс Фадеев довольно критично выскался о музыке Ивана Дорна.

"Это дизайн просто, обычный дизайн музыкальный", - объяснил он.

Но ему нравится то, что делает Monatik и Билли Айлиш.

Продюсер объяснил, что разочарован российской рэп-культурой. От музыки до поведения.

Он считает, что любого российского рэпера сейчас можно купить за 200 долларов и он перестает быть "тру". Единственный хип-хоп артист, которого Фадеев таким не считает - это Скриптонит.

Продюсер уверен, что значимость хип-хоп музыка скоро упадет.

"Все эти рэперы превратятся в гномов. Все, кто сегодня стоит в пафосе наверху, окажутся внизу. Музыка возвращается", - резюмирует он.

Если говорить о российском шоу-бизнесе, то Фадеев видит в нем лишь снобизм и пафос, за которыми ничего не стоит.