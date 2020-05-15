Словения первой в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса

Некоторые антикоронавирусные меры, такие как социальное дистанцирование и ношение масок в общественных местах, продолжают действовать. Массовые мероприятия в стране все еще под запретом.

Жители других стран ЕС, приезжающие в Словению, больше не должны будут соблюдать карантин.

В то же время это требование продолжает действовать для тех, кто прибывает из-за пределов Евросоюза.

Конец эпидемии означает, что некоторые меры, включая финансовую помощь гражданам и фирмам, пострадавшим от коронавируса, отменяются в конце мая.

В Словении с начала пандемии было зарегистрировано 1465 случаев коронавирусной инфекции, 103 человека умерли. Население страны - два миллиона человек.