Пт, 15.05.2020
Есть такое выражение "пошлем тебя в Магадан", вот мы живем в латвийском Магадане. Дальше уже не отошлют, дальше - Беларусь Юрий, житель поселка Пиедруя у границы с Беларусью

Словения первой в Европе объявила об окончании эпидемии коронавируса

В Словении проходят протесты против правительства страны, в которых принимают участие тысячи велосипедистов.

ФОТО: Jure Makovec/AFP

Власти Словении официально объявили об окончании эпидемии коронавируса в стране. Это первый подобный случай в Европе.

Некоторые антикоронавирусные меры, такие как социальное дистанцирование и ношение масок в общественных местах, продолжают действовать. Массовые мероприятия в стране все еще под запретом.

Жители других стран ЕС, приезжающие в Словению, больше не должны будут соблюдать карантин.

В то же время это требование продолжает действовать для тех, кто прибывает из-за пределов Евросоюза.

Конец эпидемии означает, что некоторые меры, включая финансовую помощь гражданам и фирмам, пострадавшим от коронавируса, отменяются в конце мая.

В Словении с начала пандемии было зарегистрировано 1465 случаев коронавирусной инфекции, 103 человека умерли. Население страны - два миллиона человек.

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