airBaltic из Таллинна может никуда и не полететь

Во время состоявшего в пятницу, 15 мая, пресс-брифинга, Аас заявил, что смотреть нужно на уровень заболеваемости в конкретном месте, куда планируется направить самолет. На данный момент Осло выглядит вполне реалистичным направлением.

"Что касается Копенгагена и Амстердама, то там уровень заболеваемости еще довольно высок, поэтому невозможно подтвердить, что полеты в эти города начнутся в понедельник", - сказал Аас.

Представитель airBaltic Алисе Бриеде в интервью агентству LETA сообщила, что авиакомпания объявила о своих планах восстановить полеты из Таллинна в Амстердам, Осло и Копенгаген после того, как получила все разрешения. В том числе, в письменном виде и от таллиннского аэропорта, и от Агентства гражданской авиации Эстонии.

После правительство Эстонии распорядилось, что Министерство экономики этой страны будет оценивать каждое направление, куда авиакомпания планирует направить самолет. "Мы совершим только разрешенные рейсы", - сказала Бриеде.

Как известно, в четверг авиакомпания airBaltic сообщила, что в понедельник, 18 мая, после получения всех необходимых разрешений, начнет совершать прямые рейсы из Таллинна в Амстердам, Копенгаген и Осло. А с 25 мая - из Вильнюса.