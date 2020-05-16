Водитель Mustang перепутал педали и протаранил автомобиль за $370 000

У кого не случалось путать педали машины и вместо того, чтобы начать движение, нажать на тормоз. Такой сценарий выглядит вполне невинным, так как остается лишь отпустить педаль тормоза и начать езду. Другой исход возможен в случаях, когда вместо педали тормоза случайно нажимают на газ. Тогда остается лишь держаться всем, кто находится на пути автомобиля.