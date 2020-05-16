Водитель Mustang перепутал педали и протаранил автомобиль за $370 000

У кого не случалось путать педали машины и вместо того, чтобы начать движение, нажать на тормоз. Такой сценарий выглядит вполне невинным, так как остается лишь отпустить педаль тормоза и начать езду. Другой исход возможен в случаях, когда вместо педали тормоза случайно нажимают на газ. Тогда остается лишь держаться всем, кто находится на пути автомобиля.
Подобный инцидент в начале мая произошел в Скоттсдейле, в штате Аризона. Там водитель на арендованном Ford Mustang вместо тормоза нажал на акселератор и машина мгновенно рванула вперед. Практически как неуправляемая дикая лошадь.
Если бы водитель перепутал педали на пустой стоянки, ничего плохого бы не случилось.
Однако в этом случае он находился на территории автодилера DDW Partners, где на сравнительно небольшой площади находились несколько суперкаров, например, Aston Martin DBS Superleggera и McLaren 600LT.
Ни в один из этих уличных спорткаров Mustang не попал. Нет. В инцидент совершенно неожиданно оказался вовлечен куда более дорогой автомобиль Rolls-Royce Dawn, цена которого в упомянутом дилерском центре составляет 370 000 долларов.
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