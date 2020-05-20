От алкоголизма до доверенного лица Путина: герои сериала "Улицы разбитых фонарей" тогда и сейчас

22 года назад на экраны вышел сериал "Улицы разбитых фонарей", который завоевал настоящую народную любовь и даже получил не просто продолжение, а целое ответвление и разделение своих персонажей на совсем разные телепроекты.
Этот детективный телевизионный сериал о мотивам произведений писателя Андрея Кивинова насчитывал 16 сезонов. В нем рассказывалось о буднях сотрудников милиции, а потом полиции. Каждый эпизод - это отдельная детективная история.
Любопытный факт, но "Улицы разбитых фонарей" являлся самым продолжительным (по времени в эфире, но не по количеству серий) сериалом в истории российского телевидения.
Актеры играющие оперативный состав убойного отдела в "лихие 90-е" стали для зрителей почти родными. Давайте вспомнил самых любимых персонажей и их начальника Юрия Александровича Петренко по прозвищу "Мухомор".
Юрий Петренко ("Мухомор")
Юрия Александровича Петренко ("Мухомор") сыграл актер Юрий Кузнецов. Сейчас актеру 73 года. На его счету около ста ролей в кино. Среди них в таких фмльмах и сериалах, как "Афганский излом", "Русский бунт","Агент национальной безопасности", "Брат", "Антикиллер", "Заколдованный участок", "Остров" и другие. Актер продолжает сниматься в кино и играть в театре.
Владимир Казанцев ("Казанова")
Эту роль харизматичного капитана милиции исполнил актер Александр Лыков. После второго сезона он принял решение покинуть этот проект, что не остаться в этом амплуа.
Примечатеьно, но оказывается Лыков должен был играть главную роль в фильме Германа "Трудно быть богом". Он даже прошел множество проб, но нарушил условия соглашения и у него был подписан контракт в другом проекте. В результате, роль сыграл Леонид Ярмольник.
Тем не менее, артист продолжил активно сниматься. В его биографии свыше 80 ролей в кино. В таких фильмах, как "Хрусталев, машину!", "Диверсант", "Участок", "Бандитский Петербург", "Турецкий гамбит", "9 рота", "Год культуры" и другие.
Андрей Ларин
Актер Алексей Нилов после этой роли приобрел феноменальную популярность, но вместе с тем, оказалось, что он пережил три клинические смерти.
Здоровье звезды сериала "Улицы разбитых фонарей" подкосила сильнейшая алкогольная зависимость.
Первую клиническую смерть артист перенес, еще будучи студентом. Тогда в самый разгар вечеринки его сердце неожиданно остановилось. Второй раз это произошло после недельного запоя в 90-х.
Когда спустя десять лет Нилов пережил свою третью клиническую смерть, он принял решение навсегда отказаться от алкоголя. Быть может, подтолкнула его к этому супруга - Юлия Михайлова, которая помогла мужу справиться со всеми трудностями. Алексей с ней даже обвенчался и действительно хотел изменить свою жизнь. Его хватило на семь лет, а потом он не выдержал, как признался сам артист в программе "Судьба человека".
Актер продолжает активно сниматься, последние его роли были в фильмах "Полицейское братство", "Пять минут тишины. Новые горизонты" и "Условный мент 2".
Анатолий Дукалис
Дукалис был одним из самых родных персонажей в это сериале. Причина была в том, что герой был родом из Риги, а актер Сергей Селин очень убедительно отыгрывал эту роль и даже вспоминал фамилии бывших коллег. К примеру, он как-то рассказывал про знакомого из Риги по фамилии Круминьш.
До сих пор снимается в кино.
Интересный факт: в 2012 году Сергей Селин был официально зарегистрирован как доверенное лицо Президента РФ Владимира Путина.
Анастасия Абдулова
Актриса Анастасия Мельникова сыграла единственную женщину в этой сериальной компании коллег-миллиционеров.
Мельникова сыграла в нескольких сериалах таких, как "Бандитский Петербург", "Идиот", "Сонька золотая ручка" и многие другие. Женщина также начала политическую карьеру, она как и Сергей Селин вступила во фракцию "Едина Россия".
Кроме того, Мельникова принимала участие в проекте "Танцы со звездами", а в 2007 году вела телепрограмму "Лихие 1990-е" на канале НТВ.
Майор Вячеслав Волков
Его сыграл актер Михаил Трухин. Он до сих пор служит в театре Московского Художественного театра имени А. П. Чехова. В его биографии не так много киноролей. В основном - это съемки в различных комедийных сериалах.
Пожалуй вспомним еще двух персонажей, которые были введены в сериал в 6 сезоне, но стали значимыми в биографии актеров, воплотивших их.
Кирилл Порохня
Этого молодого сотрудника сыграл актер и телеведущий Оскар Кучера.
Не надо думать, что он попал в кинематограф случайно. С семи лет Оскар занимался в школе-студии художественного слова, а в 1996 году окончил ГИТИС. Некоторое время он работал на радиостанции "Серебряный дождь", а потом на "Авторадио". Его успешная телекарьера началась с 2001 года, когда он попал на Муз-ТВ.
С 2017 года Оскар Кучера вместе с Лерой Кудрявцевой ведут шоу "Звезды сошлись". Он также известен и как актер дубляжа.
Кучера трижды женат. В последнем браке у него четверо детей.
Николай Дымов
Для актера Евгения Дятлова эта роль стала одной из главных в карьере. Сейчас он невероятно востребованный актер кино, театра и дубляжа. Кроме того, артист себя зарекомендовал как отличный исполнитель. Он потрясающе показал себя на проектах "Две звезды" и "Точь-в-точь".
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