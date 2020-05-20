От алкоголизма до доверенного лица Путина: герои сериала "Улицы разбитых фонарей" тогда и сейчас

Актер продолжает активно сниматься, последние его роли были в фильмах "Полицейское братство", "Пять минут тишины. Новые горизонты" и "Условный мент 2".

Алексей Нилов ФОТО: скриншот видео

Анатолий Дукалис

Дукалис был одним из самых родных персонажей в это сериале. Причина была в том, что герой был родом из Риги, а актер Сергей Селин очень убедительно отыгрывал эту роль и даже вспоминал фамилии бывших коллег. К примеру, он как-то рассказывал про знакомого из Риги по фамилии Круминьш.

До сих пор снимается в кино.

Интересный факт: в 2012 году Сергей Селин был официально зарегистрирован как доверенное лицо Президента РФ Владимира Путина.

Анастасия Абдулова

Актриса Анастасия Мельникова сыграла единственную женщину в этой сериальной компании коллег-миллиционеров.

Мельникова сыграла в нескольких сериалах таких, как "Бандитский Петербург", "Идиот", "Сонька золотая ручка" и многие другие. Женщина также начала политическую карьеру, она как и Сергей Селин вступила во фракцию "Едина Россия".

Кроме того, Мельникова принимала участие в проекте "Танцы со звездами", а в 2007 году вела телепрограмму "Лихие 1990-е" на канале НТВ.

Майор Вячеслав Волков

Его сыграл актер Михаил Трухин. Он до сих пор служит в театре Московского Художественного театра имени А. П. Чехова. В его биографии не так много киноролей. В основном - это съемки в различных комедийных сериалах.

Пожалуй вспомним еще двух персонажей, которые были введены в сериал в 6 сезоне, но стали значимыми в биографии актеров, воплотивших их.

Кирилл Порохня

Этого молодого сотрудника сыграл актер и телеведущий Оскар Кучера.

Не надо думать, что он попал в кинематограф случайно. С семи лет Оскар занимался в школе-студии художественного слова, а в 1996 году окончил ГИТИС. Некоторое время он работал на радиостанции "Серебряный дождь", а потом на "Авторадио". Его успешная телекарьера началась с 2001 года, когда он попал на Муз-ТВ.

С 2017 года Оскар Кучера вместе с Лерой Кудрявцевой ведут шоу "Звезды сошлись". Он также известен и как актер дубляжа.

Кучера трижды женат. В последнем браке у него четверо детей.

Николай Дымов

Для актера Евгения Дятлова эта роль стала одной из главных в карьере. Сейчас он невероятно востребованный актер кино, театра и дубляжа. Кроме того, артист себя зарекомендовал как отличный исполнитель. Он потрясающе показал себя на проектах "Две звезды" и "Точь-в-точь".