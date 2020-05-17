Просмотр кино в машине на Кипсале: как это выглядит

С субботы, 16 мая, на стоянке выставочного центра Кипсала начало работать Drive in Kino - возможность посмотреть фильмы, сидя в автомобиле. Портал TVNET побывал на первом сеансе. Фотовпечатления - в галерее Яниса Шкапарса.
Галерея: На Кипсале начал работать кинотеатр на свежем воздухе
Отметим, что звук фильма обеспечивается через радиоволны, поэтому наличие радио необходимо в каждой машине. Посетители могут брать с собой закуски и напитки.
В Drive in Kino на Кипсале можно посмотреть от двух до четырех сеансов в день. На один автомобиль необходимо приобретать всего один билет.
Как пояснили организаторы, в Латвии кино в автомобиле разрешено с 12 мая.
Drive in Kino на Кипсале можно посетить только в автомобиле, выход из транспортного средства запрещен. Кроме того, автомобили нужно будет размещать с дистанцией в два метра. Присутствие кабриолетов, велосипедов, мотоциклов и пешеходов запрещено.
Организаторы отмечают, что необходимо соблюдать вместительность автомобиля, а также правила о собраниях в рамках одного домохозяйства.
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