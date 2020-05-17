Просмотр кино в машине на Кипсале: как это выглядит

Галерея: На Кипсале начал работать кинотеатр на свежем воздухе

Отметим, что звук фильма обеспечивается через радиоволны, поэтому наличие радио необходимо в каждой машине. Посетители могут брать с собой закуски и напитки.

В Drive in Kino на Кипсале можно посмотреть от двух до четырех сеансов в день. На один автомобиль необходимо приобретать всего один билет.

Как пояснили организаторы, в Латвии кино в автомобиле разрешено с 12 мая.

Drive in Kino на Кипсале можно посетить только в автомобиле, выход из транспортного средства запрещен. Кроме того, автомобили нужно будет размещать с дистанцией в два метра. Присутствие кабриолетов, велосипедов, мотоциклов и пешеходов запрещено.

Организаторы отмечают, что необходимо соблюдать вместительность автомобиля, а также правила о собраниях в рамках одного домохозяйства.