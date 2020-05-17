Прототипом Вилланель в "Убивая Еву" была реальная убийца-психопат

История агента британской разведки Евы Поластри (Сандра О) жаждущей поймать психопата-убийцу Вилланелль (Джоди Комер) полюбилась зрителям. Сначала он был продлен на два сезона, потом и на третий.

Он был высоко оценен кинолюбителями и критиками. К примеру, на сайте Rotten Tomatoes первый сезон имеет рейтинг 96%, второй - 94%, а третий - 84%.

С каждой серией создатели "Убивая Еву" погружают зрителя в уникальный и сложный внутренний мир женщин, которые проделали путь от ненависти, через принятие до взаимной симпатии.

В 2019 году "Убивая Еву" получил три награды Британской академии кино и телевизионных искусств (BAFTA) в номинациях: "Лучший драматический сериал", "Лучшая актриса" (Джоди Комер) и "Лучшая актриса второго плана" (Фиона Шоу).

Автора Люка Дженнингса на создание образа убийцы Вилланель вдохновила история реального психопата. Об этом пишет Independent.

Прототипом героини стала одна из самых жестоких наемниц и террористок группировки ЭРА - Идоя Лопес Рианьо, по прозвищу "Тигрица". (Такое имя дали женщине, за ее мастерство соблазнять мужчин, а потом убивать их). В ее списке 23 жертвы. Преступления она совершала вместе с сообщниками в период с 1984 по 1986 год. Писатель считает, что она была настоящим психопатом без чувства сожаления.

Дженнинг подчеркнул, что не просто так его героиня Вилланель любит дизайнерскую одежду и следить за модой, ее прообраз тоже был таким. "Тигрица" любила изысканно и модно одеваться.

"Однажды Идоя не заметила жертву, потому что была очарована витриной модного магазина и собственным отражением в ней", - сказал автор.

В 2017 году "Тигрицу" освободили после 23 лет отбывания тюремного срока.

Видео: Трейлер сериала "Убивая Еву"