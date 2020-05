Сериал "Чернобыль" вышел год назад: съемки в Литве и другие любопытные факты

Любопытный факт, Йохан Ренк не только режиссер, но шведский музыкант (был известен как рэпер Stakka Bo). Он снимал клипы для Мадонны ("Hang Up"), Робби Уильямса ("Tripping"), Кайли Миноуг ("Love at First Sight"), Дэвида Боуи ("Blackstar") и других звезд.