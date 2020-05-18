Как звезды провели эти выходные: Петров завел котика, а Шихман получила "золотую кнопку"

Изгиб Натальи Подольской

15 мая свое 40-летие отметила певица Слава

А 16 мая музыкант и шоумен Александр Пушной отметил 45-летие

Потап и Настя сделали фото в стиле "обои для рабочего стола"

Экс-возлюбленные Нюша и Егор Крид выпустили совместный трек, помирились и больше не соблюдают дистанцию в два метра

12-летний Андрей окончил учебный год на одни пятерки, чему невероятно рада его мама Полина Гагарина

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Обед хоккеиста Артемия Панарина гораздо скромнее

Тимур Родригез поздравляет всех с Днем семьи

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17 мая Ирина Шихман отметила свой 36-й день рождения, а накануне журналистка получила от YouTube "золотую кнопку", которую выдают, когда канал преодолевает отметку в 1 миллион подписчиков

Осторожно! Повышенный уровень милоты на следующих двух фото.

Знаете, что может быть милее, чем крохотный котик и Александр Петров?

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