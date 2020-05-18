Как звезды провели эти выходные: Петров завел котика, а Шихман получила "золотую кнопку"

Еженедельно RUS.TVNET рассказывает, чем знаменитости занимались на выходных. В этот раз не было единой темы, которой придерживались звезды в своих социальных сетях. Именно поэтому сегодняшняя подборка получилась максимально разнообразной.
Изгиб Натальи Подольской
15 мая свое 40-летие отметила певица Слава
А 16 мая музыкант и шоумен Александр Пушной отметил 45-летие
Потап и Настя сделали фото в стиле "обои для рабочего стола"
Экс-возлюбленные Нюша и Егор Крид выпустили совместный трек, помирились и больше не соблюдают дистанцию в два метра
12-летний Андрей окончил учебный год на одни пятерки, чему невероятно рада его мама Полина Гагарина
Книги - лучшие друзья. Считает Ани Лорак в платье супер-секси
Анны Седоковой много не бывает. Не правда ли?
Весеннее селфи от актрисы Полины Ауг
Певица Maruv, песик и чай на свежем воздухе
Анна Семенович и очень много мяса
Обед хоккеиста Артемия Панарина гораздо скромнее
Тимур Родригез поздравляет всех с Днем семьи
Певица Монеточка прогулялась по лесу
Глюкоза в макияже устроила естественную домашнюю фотосессию
Ловите воздушный поцелуй от Яны Кошкиной
Российская порномодель Джиа Лисса (Jia Lissa) продолжает отдыхать на острове Бали
17 мая Ирина Шихман отметила свой 36-й день рождения, а накануне журналистка получила от YouTube "золотую кнопку", которую выдают, когда канал преодолевает отметку в 1 миллион подписчиков
Осторожно!
Повышенный уровень милоты на следующих двух фото.
Знаете, что может быть милее, чем крохотный котик и Александр Петров?
А вот что! Котик и Сергей Жуков
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!