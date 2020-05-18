Пн, 18.05.2020
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Как звезды провели эти выходные: Петров завел котика, а Шихман получила "золотую кнопку"

ФОТО: instagram.com/actorsashapetrov/annasedokova/irinashikhman

Еженедельно RUS.TVNET рассказывает, чем знаменитости занимались на выходных. В этот раз не было единой темы, которой придерживались звезды в своих социальных сетях. Именно поэтому сегодняшняя подборка получилась максимально разнообразной.

Изгиб Натальи Подольской

15 мая свое 40-летие отметила певица Слава

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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А 16 мая музыкант и шоумен Александр Пушной отметил 45-летие

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Потап и Настя сделали фото в стиле "обои для рабочего стола"

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Экс-возлюбленные Нюша и Егор Крид выпустили совместный трек, помирились и больше не соблюдают дистанцию в два метра

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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12-летний Андрей окончил учебный год на одни пятерки, чему невероятно рада его мама Полина Гагарина

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Polina Gagarina 🇷🇺 (@gagara1987) on

Книги - лучшие друзья. Считает Ани Лорак в платье супер-секси

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by АНИ ЛОРАК (@anilorak) on

Анны Седоковой много не бывает. Не правда ли?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ANNA SEDOKOVA (@annasedokova) on

Весеннее селфи от актрисы Полины Ауг

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Полина (@polinaaug) on

Певица Maruv, песик и чай на свежем воздухе

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by MARUV (@maruvofficial) on

Анна Семенович и очень много мяса

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Семенович Анна (@ann_semenovich) on

Обед хоккеиста Артемия Панарина гораздо скромнее

Тимур Родригез поздравляет всех с Днем семьи

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Тимур Родригез (@trodriguezzz) on

Певица Монеточка прогулялась по лесу

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by м0нето4к@ (@monetochkaliska) on

Глюкоза в макияже устроила естественную домашнюю фотосессию

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by ГЛЮКОЗА (@glukozamusic) on

Ловите воздушный поцелуй от Яны Кошкиной

Российская порномодель Джиа Лисса (Jia Lissa) продолжает отдыхать на острове Бали

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Jia Lissa (@jialissaonly) on

17 мая Ирина Шихман отметила свой 36-й день рождения, а накануне журналистка получила от YouTube "золотую кнопку", которую выдают, когда канал преодолевает отметку в 1 миллион подписчиков

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ирина Шихман (@irinashikhman) on

Осторожно!

Повышенный уровень милоты на следующих двух фото.

Знаете, что может быть милее, чем крохотный котик и Александр Петров?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Alexander Petrov (@actorsashapetrov) on

А вот что! Котик и Сергей Жуков

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Сергей Жуков (@sezhukov) on

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