Стали известны обладатели музыкальных наград Alternative.lv
В воскресенье, 17 мая, в прямом эфире стали известны обладатели музыкальной награды портала Alternative.lv.
Церемония прошла в прямом эфире и сопровождалась концертом в помещении Латвийского колледжа культуры.
Итак, победители:
- Альбом года: Nikto
- Видео года: Indygo
- Лучшая молодая группа: Nostra
- Zelta Bumbieris: PND
- Приз Alternative.lv Special: коллективу клуба Melnās piektdiena
Alternative.lv благодарит всех, кто помог в проведении церемонии, подключился в прямом эфире, а аткже оказал финансовую поддержку.
Галерея: Церемония вручения наград портала Alternative.lv
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