Пн, 18.05.2020
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Стали известны обладатели музыкальных наград Alternative.lv
Фото

Фото: Вручение музыкальной награды портала Alternative.lv

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

В воскресенье, 17 мая, в прямом эфире стали известны обладатели музыкальной награды портала Alternative.lv. 

Церемония прошла в прямом эфире и сопровождалась концертом в помещении Латвийского колледжа культуры. 

Итак, победители:

  • Альбом года: Nikto
  • Видео года: Indygo
  • Лучшая молодая группа: Nostra
  • Zelta Bumbieris: PND
  • Приз Alternative.lv Special: коллективу клуба Melnās piektdiena

Alternative.lv благодарит всех, кто помог в проведении церемонии, подключился в прямом эфире, а аткже оказал финансовую поддержку. 

Галерея: Церемония вручения наград портала Alternative.lv
 

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