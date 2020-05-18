Стали известны обладатели музыкальных наград Alternative.lv

Церемония прошла в прямом эфире и сопровождалась концертом в помещении Латвийского колледжа культуры.

Alternative.lv благодарит всех, кто помог в проведении церемонии, подключился в прямом эфире, а аткже оказал финансовую поддержку.

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