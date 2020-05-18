Саманта Тина о решении LTV: "Один из лучших моментов в моей жизни"

Саманта разместила в Instagram фрагмент из передачи про "Евровидение". В студии певица поддалась эмоциям.

"Один из лучших моментов в моей жизни! Да! Я отправляюсь на "Евровидение"! Спасибо всем за поддержку! Я счастлива и чувствую себя благословенной!", - написала она.



Эту новость Саманта узнала во время передачи LTV "Евровидение. В студии Саманта Тина", а зрители 16 мая вечером. Певица была невероятно польщена этим решением.

"Правда? С ума сойти, это так мило! Я могла бы тебя обнять и расцеловать с таким же энтузиазмом, как я это сделала на сцене Supernova, но нельзя", - радостно сказала она ведущему.

Ранее сообщалось, что было принято решение отменить международный конкурс "Евровидение" из-за пандемии коронавируса. Сейчас стало известно, что в следующем году он мог бы пройти в том же Роттердаме. Сейчас участие в конкурсе подтвердили 23 страны.

Правила конкурса гласят, что песня должна быть уже другой. Она не может прозвучать публично раньше 1 сентября 2021 года. Это значит, что в конкурсе 2021 года Саманта Тина не может выступить с песней "Still breathing".

Сейчас представители LTV и Supernova ищут решение, как найти песню, с которой Саманта могла бы представить Латвию в Европе.

Галерея: Саманта Тина на Supernova