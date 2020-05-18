Нателла Крапивина о работе с Лободой и тысячных гонорарах: "Меня очень удивило ее поведение"

Крапивина подчеркнула, что ее знакомство со Светланой Лободой - это случайность.

"Я вообще не из музыкального бизнеса. Я просто познакомилась со Светой на дне рождения подруги.

Мы как-то стали общаться, и меня очень удивило ее поведение в жизни. Она совершенно другая, не такая, как в клипах и на сцене", - сказала она.

Нателла отметила, что Светлана никогда не просила ее продюсировать, она всегда была самостоятельной личностью. Между женщина просто дружба. Сначала Лобода просто советовалась с Крапивиной, а потом уже это переросло в продюсирование.

Женщина не стала скрывать, что между ними иногда бывают разногласия.

"Она часто меня не слышит. Ей нравится одно, а мне другое. Вот, например, в новом альбоме мне не нравились некоторые песни, а они ей нравились, и она их записала.

Мы даже как-то расходились, но все равно продолжили работать", - признается Крапивина.

Про гонорары Нателла умолчала. Она сослалась на то, что можно эту информацию получить от любого агента. Но примерный ценник был обозначен.

"У Светы цены варьируются от удаленности. Например, если это Барвиха, то от 3 до 10 миллионов рублей (от 40 тысяч до 125 тысяч евро).

Бывает по-разному. Свадьбы- это один ценник, если корпоратив большой команды - другой. Время года тоже многое определяет. Плюс еще есть свои клиенты, для которых свои цены", - объяснила она.

Тот большой успех, который сейчас есть у Светланы Лободы не дался сразу. К нему женщины стремились 10 лет. Сначала слава к артистке пришла в родной Украине. В России певицу приняли не сразу и были ряд проблем.

"Здесь нам все говорили на песни, что "это дико сложно", "такая песня не может играть на радио". И это продолжалось на протяжении 7 лет! Нам даже говорили: запишите песни, как у Дениса Майданова, тогда можно будет крутиться на радио", - вспоминает Нателла.

После того, как песни стали нравиться людям, то у Лободы стали обрывать телефон.

Нателла Крапивина не просто продюсер, она еще и клипмейкер и режиссер. Она также известна, как создатель телевизионного проекта "Орёл и решка". В 2018 году дебютировала как кинопродюсер, представив полнометражную картину "Кислота".