Полина Гагарина рассталась с мужем Дмитрием Исхаковым

Сообщается, что они не живут вместе уже несколько месяцев.

Известно, что бракоразводный процесс еще не начался, но в документах и компании Полины Гагариной стали происходить изменения. Близкие семьи сообщают о кадровых перестановках.

По данным СМИ, концертная деятельность певицы ведется от имени ООО "Полина Гагарина". Дмитрий Исхаков был генеральным директором компании с момента ее основания. Три недели назад он был уволен с этой должности.

В разговоре с каналом Super Исхаков не стал отрицать расставания с певицей, но подчеркнул, что официально их брак еще не расторгнут.

Напомним, свадьба Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова состоялась 9 сентября 2014 года. Мало кто знает, но супруг популярной артистки - дизайнер и фотограф. Дмитрий прославился далеко за пределами России.

Исхаков зарекомендовал себя как светский фотограф. Сейчас с ним активно сотрудничают такие бренды, как Bosco di Ciliegi, Mercury, JTI Tabacco, Toyota, Sony и многие другие. Часть жизни он провел в Германии, где работал в пиццерии и готовил пиццу, а потом устроился в рекламное агентство на должность дизайнера.

Вернувшись в Москву, он продолжил работать графическим дизайнером и фотографировал для души. Вскоре у Дмитрия появились солидные клиенты, его полюбили модные журналы. Открылись новые возможности, и Исхаков стал организовывать фотовыставки.