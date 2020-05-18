Пн, 18.05.2020
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Полина Гагарина рассталась с мужем Дмитрием Исхаковым

Дмитрий Исхаков и Полина Гагарина

ФОТО: https://www.instagram.com/isxakov/

Стало известно, что распалась одна из известнейших пар российского шоу-бизнеса - 33-летняя певица Полина Гагарина и 42-летний фотограф Дмитрий Исхаков. Об этом пишет канал Super.ru. 

Сообщается, что они не живут вместе уже несколько месяцев. 

Известно, что бракоразводный процесс еще не начался, но в документах и компании Полины Гагариной стали происходить изменения. Близкие семьи сообщают о кадровых перестановках. 

По данным СМИ, концертная деятельность певицы ведется от имени ООО "Полина Гагарина". Дмитрий Исхаков был генеральным директором компании с момента ее основания. Три недели назад он был уволен с этой должности. 

В разговоре с каналом Super Исхаков не стал отрицать расставания с певицей, но подчеркнул, что официально их брак еще не расторгнут. 

Напомним, свадьба Полины Гагариной и Дмитрия Исхакова состоялась  9 сентября 2014 года. Мало кто знает, но супруг популярной артистки - дизайнер и фотограф. Дмитрий прославился далеко за пределами России. 

Исхаков зарекомендовал себя как светский фотограф. Сейчас с ним активно сотрудничают такие бренды, как Bosco di Ciliegi, Mercury, JTI Tabacco, Toyota, Sony и многие другие. Часть жизни он провел в Германии, где работал в пиццерии и готовил пиццу, а потом устроился в рекламное агентство на должность дизайнера.

Вернувшись в Москву, он продолжил работать графическим дизайнером и фотографировал для души. Вскоре у Дмитрия появились солидные клиенты, его полюбили модные журналы. Открылись новые возможности, и Исхаков стал организовывать фотовыставки. 

Предыдущей супругой Дмитрия Исхакова была актриса Равшана Куркова, но их союз быстро распался. В 2013 году на фотосессии Дмитрий познакомился с Полиной Гагариной. Через год состоялась свадьба. В конце апреля 2017 года певица подарила супругу дочь Мию. 

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