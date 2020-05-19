Хитрые места на улицах Риги, где легко нарушить правила

Порой никто не обращает на нее внимания, потому что иногда линии стерлись, а зимой они и вовсе покрыты снегом. Таким образом, мы даже и не замечаем, что белые линии на асфальте меняют организацию дорожного движения, как это и произошло после масштабных ремонтных работ на параллельной проезжей части улицы Краста, сразу за Lido.

Не верите? Попробуйте по правилам с большой улицы Краста заехать на автозаправочную станцию ​​Circle K прямо перед магазином MC2.

"Здесь у нас как бы есть преимущество, но справа есть машина, у которой есть преимущество, потому что она не меняет полосу движения. Теперь, чтобы заехать, мне нужно ехать вот так, и что я не учел - я не повернул направо с крайней правой позиции. Это потому, что линия запрещает это по закону", - говорит инструктор, преподаватель автошколы DBS Хельмут Палкавниекс.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Во время ремонта сплошную линию продлили. Цель благородная - облегчить водителям, которые едут по разным потокам улицы Краста, поделить проезжую часть.

Далее расположена АЗС Neste, где ситуация повторяется.

"Как мы видим, снова точно такая же ситуация. Знак "Уступи дорогу", сплошная линия, островок. На перекрестке направления движения и полосы движения не меняются, но после него они другие", - описывает ситуацию Палкавниекс.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

За Neste следует перекресток с улицей Греду, который можно использовать для того, чтобы безопасно объехать неудобное место.

"Как мы видим, сплошная линия запрещает нам заезжать на АЗС по прямой, но есть альтернатива. Мы продолжаем ехать по резервной улице, поворачиваем направо на перекрестке, затем снова поворачиваем направо, заезжаем на заправку ​​и делаем то, что хотели", - объясняет инструктор.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Зачем такие сложности? У инструктора автошколы DBS Хельмута есть версия.

"Объяснение довольно простое. Скорость на улице Краста составляет 70 км/час. Тормозная полоса движения. Преимущество на дублирующих улицах. Знак приоритета, но в конце линии необходимо уступить тому, кто едет по крайней правой полосе, потому что они не меняют полосу движения", - поясняет эксперт.

Поскольку преимущество у тех, кто въезжает на параллельную проезжую часть улицы Краста - на это указывает дорожный знак "Уступи дорогу" - здесь водители осторожны.

Но ведут ли они себя так же в других местах? Переместимся в Вецмилгравис.

ФОТО: Ekrānuzņēmums no video

Улица Милгравья, прежде чем стать улицей Яунциема гатве, пересекает сам Милгравис. На мосту - реверсивное движение и соответствующие знаки. Казалось бы, все максимально просто - если на светофоре горит зеленая стрелка, мы можем ехать прямо, как и ехали.

Но инструктор думает иначе. Потому что оказывается, горящая на расстоянии над полосой движения зеленая стрелка вовсе не означает, что соответствующую полосу движения можно занять очень заблаговременно.