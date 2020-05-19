Carnival Youth выпустили песню группы "Мумий Тролль" на латышском языке

Писать новую музыку - это очень интересный процесс, но и переделывать какую-либо работу под свою аранжировку - тоже увлекательно. Мы ничего такого раньше не делали", - рассказал участник группы Роберт Ванагс.

Текст песни на латышском языке написал Янис Шипкевич-младший.

Микс сделал Гатис Закис, который продюсировал все альбомы Carnival Youth и работал с группой "Мумий Тролль".

Видео: Carnival Youth - "Vasara bez internetiem"