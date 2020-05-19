Carnival Youth выпустили песню группы "Мумий Тролль" на латышском языке

Группа Carnival Youth выпустила песню "Vasara bez internetiem", что является латышской версией хита "Мумий Тролль" - "Лето без интернета".
Писать новую музыку - это очень интересный процесс, но и переделывать какую-либо работу под свою аранжировку - тоже увлекательно. Мы ничего такого раньше не делали", - рассказал участник группы Роберт Ванагс.
Текст песни на латышском языке написал Янис Шипкевич-младший.
Микс сделал Гатис Закис, который продюсировал все альбомы Carnival Youth и работал с группой "Мумий Тролль".
Видео: Carnival Youth - "Vasara bez internetiem"
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