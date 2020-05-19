Вт, 19.05.2020
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Carnival Youth выпустили песню группы "Мумий Тролль" на латышском языке

"Carnival Youth"

ФОТО: publicitātes

Группа Carnival Youth выпустила песню "Vasara bez internetiem", что является латышской версией хита "Мумий Тролль" - "Лето без интернета".

Писать новую музыку - это очень интересный процесс, но и переделывать какую-либо работу под свою аранжировку - тоже увлекательно. Мы ничего такого раньше не делали", - рассказал участник группы Роберт Ванагс. 

Текст песни на латышском языке написал Янис Шипкевич-младший.

Микс сделал Гатис Закис, который продюсировал все альбомы Carnival Youth и работал с группой "Мумий Тролль".

Видео: Carnival Youth - "Vasara bez internetiem"

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