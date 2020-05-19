Вт, 19.05.2020
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  • Они везде! Моргенштерн и Кищук вошли в рейтинг Forbes самых перспективных россиян до 30 лет

Они везде! Моргенштерн и Кищук вошли в рейтинг Forbes самых перспективных россиян до 30 лет

ФОТО: https://www.instagram.com/kkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkkk___kkkk//morgen_shtern/ коллаж RUS.TVNET

Не успел RUS.TVNET рассказать читателям, кто такие Катя Кищук и Алишер Моргенштерн, как они вошли в рейтинг Forbes самых перспективных россиян до 30 лет (в категории "Музыка"). 

Издание Forbes опубликовало новый рейтинг 30 самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет. Это уже второй по счету ежегодный список журнала. Его составляла редакция и экспертное жюри. Рейтинг включает в себя десять категорий. 

Среди музыкантов самыми перспективными названы хип-хоп исполнитель Алишер Моргенштерн и исполнительницы Манижа Сангин и Катя Кищук.

Категория "Искусство": художник Екатерина Муромцева, композитор Соня Белоусова и актриса Василиса Перелыгина.

Стендап-комик Нурлан Сабуров оказался в категории "Новые медиа".

Вместе с ним были отмечены Юлия Пош и Татьяна Столяр ("Антиглянец"), Константин Мефтахудинов и Юрий Сапрыкин-младший ("Страдающее Средневековье"),

а в номинации "Мода и дизайн" лучшими признаны Алеся Кафельникова, Алиса Ушакова и Вероника Хан.

"Предприниматели": Михаил Беляндинов и Марк Саневич (BestDoctor), Кирилл Родин ("Кухня на районе") и Игорь Коропов (Skillbox).

"Спорт":  фигуристка Алена Косторная, пловец Антон Чупков и киберспортсмен Кирилл Boombl4 Михайлов. 

"Социальные практики" Анна Ривина ("Насилию.нет"), Сергей Абдурахманов ("СПИД.Центр") и Иван Бакаидов (LINKa). 

"Наши герои - те, кто к 30 годам получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или даже глобальном уровне", - отмечает издание. 

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