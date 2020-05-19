Они везде! Моргенштерн и Кищук вошли в рейтинг Forbes самых перспективных россиян до 30 лет

Издание Forbes опубликовало новый рейтинг 30 самых перспективных россиян в возрасте до 30 лет. Это уже второй по счету ежегодный список журнала. Его составляла редакция и экспертное жюри. Рейтинг включает в себя десять категорий.

Среди музыкантов самыми перспективными названы хип-хоп исполнитель Алишер Моргенштерн и исполнительницы Манижа Сангин и Катя Кищук.

Категория "Искусство": художник Екатерина Муромцева, композитор Соня Белоусова и актриса Василиса Перелыгина.

Стендап-комик Нурлан Сабуров оказался в категории "Новые медиа".

Вместе с ним были отмечены Юлия Пош и Татьяна Столяр ("Антиглянец"), Константин Мефтахудинов и Юрий Сапрыкин-младший ("Страдающее Средневековье"),

а в номинации "Мода и дизайн" лучшими признаны Алеся Кафельникова, Алиса Ушакова и Вероника Хан.

"Предприниматели": Михаил Беляндинов и Марк Саневич (BestDoctor), Кирилл Родин ("Кухня на районе") и Игорь Коропов (Skillbox).

"Спорт": фигуристка Алена Косторная, пловец Антон Чупков и киберспортсмен Кирилл Boombl4 Михайлов.

"Социальные практики" Анна Ривина ("Насилию.нет"), Сергей Абдурахманов ("СПИД.Центр") и Иван Бакаидов (LINKa).

"Наши герои - те, кто к 30 годам получил признание в профессиональном сообществе и стал известен на всероссийском или даже глобальном уровне", - отмечает издание.