Пешком на "Славянский базар", что Винькеле нашла в "Молодом папе" и кризис сделал музыканта баристой

RUS TVNETЗвездыЗвездыПешком на "Славянский базар", что Винькеле нашла в "Молодом папе" и кризис сделал музыканта баристой 19 мая 2020, 13:05Пешком на "Славянский базар", что Винькеле нашла в "Молодом папе" и кризис сделал музыканта баристойСветская Латвияrus.tvnet.lvПродолжение статьи1 / 4ДалееЕще недавно он выступал с Маэстро, а теперь продает кофе в паркеФОТО: https://www.instagram.com/pashko_di/LETA/ коллаж RUS.TVNETЕженедельно портал RUS.TVNET рассказывает о том, чем живет светская Латвия.Еще недавно он выступал с Маэстро, а теперь продает кофе в паркеФиналистка X Faktors Диана Пашко планирует представить Латвию на "Славянском базаре" Винькеле рассказала о вдохновении от сериала "Молодой папа" Продолжение статьи1 / 4ДалееЕще недавно он выступал с Маэстро, а теперь продает кофе в паркеСветская Латвия