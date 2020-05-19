Вт, 19.05.2020
Не слез, нет эмоций, пустота. Это от шока, страха и отчаяния. Слишком сильный удар. Это настолько сложно принять, что даже слезы не текут. Лайла Лагановска, акушерка Роддома, о мертворожденных детях
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  • Пешком на "Славянский базар", что Винькеле нашла в "Молодом папе" и кризис сделал музыканта баристой

Пешком на "Славянский базар", что Винькеле нашла в "Молодом папе" и кризис сделал музыканта баристой
Светская Латвия

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Еще недавно он выступал с Маэстро, а теперь продает кофе в парке

ФОТО: https://www.instagram.com/pashko_di/LETA/ коллаж RUS.TVNET

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Еще недавно он выступал с Маэстро, а теперь продает кофе в парке

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