Мишустин вернулся к работе, в Литве - сбой системы: Covid-19 в соседних странах

Литва: Из-за технических неисправностей новых данных нет

Из-за технических неисправностей во вторник пока остается не ясным количество новых случаев коронавируса в Литве, сообщило Министерство здравоохранения.

Как говорится в сообщении, из-за неисправности запаздывают данные Национального центра общественного здоровья (НЦОЗ), поэтому пока известно лишь общее количество случаев, подтвержденных в лабораториях, но часть из них могут быть повторными анализами взятыми у одного и того же пациента.

Как сообщила BNS советник министра здравоохранения Лина Бушинскайте, технические неполадки возникли по причине обновления информационной системы, и этот процесс занял больше времени, чем ожидалось.

"Поэтому электронная система некоторое время не выдавала данных во вне, именно поэтому НЦОЗ не мог идентифицировать новые случаи", – сказала она.

В целом в лабораториях установлены 37 положительных результатов тестов на Covid-19, сколько из них являются новыми случаями, будет известно позднее во вторник.

В понедельник в Литве был проведен анализ 6496 мазков на коронавирус, общее количество выполненных тестов составляет 237,6 тысяч.

По последним опубликованным данным, в Литве были установлены 1547 случаев коронавируса.

Эстония: 8 новых случаев, выздоровели 1 458 человека

За минувшие сутки в Эстонии проанализированы 1 258 первичных теста на Covid-19, позитивными оказались 8 из них, то есть 0,6%, сообщил во вторник департамент здоровья.

По состоянию на утро вторника госпитализация в связи с коронавирусом в Эстонии требовалась 44 пациентам, из них трое подключены к аппаратам ИВЛ. Из больниц выписаны 298 человек, завершены 309 случаев заболевания.

По состоянию на вторник выздоровели 1 458 человек, у 938 из них история болезни закрыта, у 520 позитивный результат на тест был подтвержден более 28 дней назад и человек не лечился в больнице.

Новых летальных исходов в течение минувших суток не было. Всего с начала эпидемии от коронавируса в Эстонии умерли 64 человека.

Россия: 9263 новых случая, Мишустин вернулся

Президент России Владимир Путин вернул Михаилу Мишустину полномочия премьер-министра, который ранее временно отошел от дел в связи с обнаруженным у него коронавирусом. Подробностей о самочувствии и ходе лечения премьер-министра РФ не сообщалось, но известно, что он лечился в больнице.

По данным на утро 19 мая в России зарегистрированы 9263 новых случая заражения Covid-19, что на 337 случаев больше, чем сутки назад. Всего с момента начала эпидемии в России заразились 299 941 человек.

За прошедшие сутки умерли еще 115 человек с Covid-19, а в общей сложности - 2837 человек. Выздоровели 76 130 человек (+5921 человек за сутки).

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Как известно, в минувшие сутки в Латвии зарегистрировано три новых случая и две смерти. Всего Covid-19 был обнаружен у 1012 человек.