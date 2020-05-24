Карьера Леры Кудрявцевой на ТВ, ее ссора с Примадонной, три ЭКО, разрыв импланта и выкидыш
19 мая популярная российская телеведущая и актриса Лера Кудрявцева отметила свое 49-летие. RUS.TVNET в рамках рубрики "Звезда недели" раскрывает некоторые факты из жизни этой знаменитости.
Карьера на телевидении
Недавно российская телеведущая Лера Кудрявцева разместила в соцсетях архивный снимок примерно 25-летней давности.
На фотографии она позирует вместе с актером Гошей Куценко во время съемок телепрограммы "Партийная Zona" для канала ТВ-6. Подписчики поспешили написать комплименты телезвезде, но некоторые заметили, что Лера на этом снимке похожа на Ольгу Бузову.
Напомним, что за всю свою карьеру Кудрявцева также вела программы "МузОбоз" вместе с Отаром Кушанашвили, "Испытание верности", "Клуб бывших жен", "Ешь и худей", "Культурный обмен", "Звезды сошлись", а также была виджеем на телеканале Муз-ТВ.
Кстати, мало кто знает, но Лера снималась в клипе группы "Иванушки International" "Тучи". Девушка с длинными африканскими косичками - это именно она.
Журналистке Алене Жигаловой звезда призналась, что в ее жизни есть хейтеры, но она им редко отвечает. Может быть, где-то в комментариях. Лера понимает, что зрители жаждут новых лиц. Но она уже 25 лет работает на телевидении. Она профессионал, и ее лицо - это уже визитная карточка, под которую строятся некоторые программы.
Кудрявцева не может точно сказать, хотела ли бы она завершить карьеру. Бывают дни, когда ей хочется отдохнуть, а бывает - еще хочет принять участие в проектах.
Телеведущая указала, что ей нравится Настя Ивлеева.
"Она клевая, свободная, хайповая", - признается Лера.
"Секрет на миллион" и гнев Примадонны
Сейчас Лера Кудрявцева ведет собственное шоу на канате НТВ - "Секрет на миллион". Именно из-за этой программы она впала в немилость Аллы Пугачевы.
На программе "Пусть говорят" Примадонна выступила с критикой в адрес Кудрявцевой, которая расспрашивала в программе "Секрет на миллион" бывших мужей звезды о подробностях их интимной жизни. Но Лера не испугалась и ответила Алле Борисовне. Об этом писало издание StarHit.ru.
"Все время идет вранье, постоянно какой-то вымысел, все время что-то перекручивают! Особенно, не буду называть, другой канал", - сказала Пугачева в эфире программы "Пусть говорят".
Она отметила, что красивая ведущая задавала вопросы "как из помойки".
"Не виноваты эти люди, которых спрашивают, что они должны ответить, если уж пришли. Виноват уровень этих ведущих, дикторов, тем!" - подчеркнула певица.
Лера Кудрявцева некоторое время не отвечала на критику, но после решила ответить.
Она вспомнила, как однажды сама Пугачева ей сказала: "Танки грязи не боятся".
"Журналистика и работа на телевидении, которой я занимаюсь уже 25 лет - труд нелегкий, не всегда приятный для кого-то. Мы все рабы определенного формата и потребностей аудитории - кстати, той самой, для которой Алла Борисовна поет уже много лет", - приводит слова Кудрявцевой издание StarHit.ru.
Телеведущая считает, что стоит уважать журналистов, которые до сих пор подогревают интерес публики к Примадонне.
Они тоже трудятся, и их стоит за это уважать. Для создания программы "Секрет на миллион" редакторы потратили массу времени, и Кудрявцевой жаль, если Пугачевой эта программа не понравилась.
"Не скрою, меня расстроили слова Аллы Борисовны, которую я бесконечно уважаю и люблю с детства", - подчеркнула Лера.
Скандал с Бузовой и уход с "Муз-ТВ"
Проработавшая на "Муз-ТВ" более 20 лет Лера Кудрявцева приняла решение покинуть телеканал. Причиной стал конфликт с его главой Арманом Давлетяровым.
Сначала стало известно, что Кудрявцева не будет вести премию "Муз-ТВ". Телеканал решил заменить ее Ольгой Бузовой. Вскоре Кудрявцева, которая вела премию с 2003 года и уже стала лицом телеканала, заявила о своем уходе.
"Решение мною уже принято. Потому что иногда один гадкий поступок говорит обо всем. У меня запланирована сьемка "10 самых" 15 марта, но она уже не состоится. Сейчас нахожусь не в Москве, поэтому объявлю об уходе, когда вернусь. На "Муз-ТВ" я вела программу чисто за символическую плату - по дружбе, так сказать, это была как своеобразная ностальгия. Договаривалась специально с НТВ, где работаю, мол, не могу бросить то - родное и близкое. Но с таким свинским отношением мириться не буду", - цитирует Кудрявцеву издание StarHit.ru.
Кудрявцева добавила, что чувствует себя преданной и обиженной.
"Больше нет желания общаться с псевдо-друзьями, которые делают вид и хитрят, что не понимают, о чем речь. Мне все равно, кто будет вести премию, но мне не все равно на отношение ''друга'' и на то, как он решил себя повести в данной ситуации. Я принимаю его закон игры. Нет проблем!" - написала телеведущая.
Стоит сказать, что ранее Кудрявцева отмечала, что спокойно бы отнеслась к решению главы телеканала заменить ее Ольгой Бузовой, если бы он сообщил ей об этом лично. Но этого не произошло.
Пластика и разрыв грудного импланта
В декабре 2019 года Лера Кудрявцева разместила на своей Instagram-странице тревожное сообщение о пережитой операции по удалению грудных имплантов.
Публикацию Лера сделала сразу после того, как отошла от наркоза. Она до конца не уверена в своем откровении, но хочет уберечь девушек от установки имплантов.
Телезвезда увеличила грудь 15 лет назад в Санкт-Петербурге.
(Орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены.)
"Я поставила импланты в грудь фирмы "МакГан". На сертификате было черным по белому написано - пожизненная гарантия, а доктор говорил - можно танком давить", - вспоминает Лера.
И отмечает, что тогда не было никакой информации, а женщины были словно подопытные кролики.
Кудрявцева старалась проверяться каждый год. На этот раз ее отправили на УЗИ, а потом - на МРТ с контрастом. Оказалось, что левый имплант порван.
"Протекает лет 5-6 куда только можно было затечь. В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и иссечения силикона из тканей. Очень агрессивная операция, очень", - призналась Лера.
Телезвезда указала, что этот пост для девушек. У нее есть много полезной информации "о болезни грудных имплантов", которой она еще поделится.
"Я очень надеюсь, вы примите и такую. Будьте здоровы", - написала в завершение Кудрявцева.
Напомним, на сегодняшний день позиция агентства FDA (по управлению за лекарствами и питанием) такова: импланты в целом безопасны, но с их применением связаны определённые риски;
прежде чем решиться на операцию, важно понимать, что она вряд ли даст пожизненный результат, знать о составе протеза и его качестве, осознавать вероятность осложнений.
Позже на программе "Алена, Блин!" Кудрявцева честно рассказал о пластике и операции.
Лера Кудрявцева подчеркнула, что хочет об этом говорить громко. Сейчас вокруг повальное увлечение пластической хирургией. В чем обвиняют и ее.
"У нас нет информации, которую я копаю. У девочек, которые вставляют, ее тоже нет. Я 15 лет назад тоже не владела, когда решила поправить свою грудь.
Телеведущая объяснила, что она поставила грудь после того, как откормила ребенка. Ей хотела быть более привлекательной. Врачи убедили звезду, что это пожизненно. Блондинке объяснили, что с имплантами ничего не случится.
"У тебя шикарная грудь до конца своих дней. Аминь", - цитирует врачей Лера.
Кудрявцева подчеркивает, что клиника и хирург из Санкт-Петербурга, который ей вставлял импланты, не при чем.
"Здесь речь не о хирурге и клинике. Здесь о самом силиконе и импланте. Что когда говорят, что силикон на всю жизнь - это ложь и адище... " - восклицает она.
После того, как она публично объявила, что это вредно и надо удалять, против нее ополчились пластические хирурги.
"У меня была Аня Семенович на программе... Я задумалась, что надо тоже проверить грудь"
После МРТ с контрастом стало известно, что у нее порван один имплант. Операция должна была длиться 1,5 часа, а длилась 3,5-4 часа. В итоге у Леры в груди была "просто каша". Из нее частями доставали растекшийся силикон. Вероятно, разрыв произошел давно, считает она.
Кудрявцева объяснила, что она видела фотографии имплантов тех девочек, у кого были разрывы, но врачи это отрицают. Пластические хирурги не видят и не подтверждают вред. Лера подчеркивает, что в Европе уже доказаны болезни груди. На данный момент существуют заболевания связанные с имплантами - от лимфомы до аутоиммунного заболевания.
"Ни один пластический хирург не скажет правду - это его хлеб... Он даже, может быть, этого не знает. К нему не приходят женщины со своими жалобами..." - указывает она.
Лера рассказала, что люди с ученой степень уже сделали статью, где рассказали о вреде грудных имплантов.
"Зарубили, не дали выйти этой статье в свет. Скорее всего, и не дадут... Это как фарм-бизнес... Это мафия..." - убеждена она.
Кудрявцева объясняет, что должно пройти 15 лет, чтобы это все вышло на официальный уровень.
Тем не менее телеведущая рада, что наконец-то об это громко заговорили и есть хирурги, которые ее поддерживают. Лера объясняет, что удалить импланты - это не главное. После операции надо еще пройти курс детокса.
"Силиконовый бум уже закончился... И я на него, конечно, попала..." - признается Кудрявцева.
Она поясняет, что кроме груди она в себе ничего не меняла. Что касается ее лица, то она сейчас просто сменила грим. Единственное, что она делала - это только грудь. Пластика коллег - это их выбор. Обсуждать Аллу Пугачеву она считает не совсем правильно. Вообще Кудрявцева полагает, что сейчас к пластике уже стали относиться спокойнее.
Три ЭКО и рождение долгожданной дочери
Кудрявцева и ее муж Игорь Макаров безумно любят свою дочь Машу. Однако, по словам знаменитости, счастье пришло не сразу: Лера призналась, что ради ребенка пошла на экстракорпоральное оплодотворение, которое поначалу не приносило никакого результата.
"Это была не первая, конечно, попытка. Да, я делала ЭКО, безусловно. Много лет не получалось зачать естественным способом. Я не скрываю, но и не планировала рассказывать. Наверное, с третьей попытки получилось", - сказала телеведущая.
Она знала, насколько ответственно необходимо подойти к поздним родам. Помимо этого, ее пугали рассказы других известных матерей, состояние которых резко ухудшилось после ЭКО. Например, согласно предположениям, от этого пострадала Анастасия Заворотнюк и умерла Жанна Фриске.
"Я вообще дикая сыкунья в этом плане и, конечно, два месяца сначала бегала по врачам, - откровенничала телеведущая. - Я в принципе знала, что гормоны - плохо. И не в момент беременности, а до. Потому что ты должна колоть их себе в живот. У меня была минимальная доза, после которой я себя постоянно проверяла".
Звезда некоторое время скрывала свое положение.
"Я прошла такой жестокий путь до появления Маши, но я готова была на Луну улететь, лишь бы выносить. Это была очень тяжелая история. Я к этому шла не один год, поскольку в 47 лет есть какие-то физиологические моменты, которые действительно сложно преодолеть. Думаю, женщины меня понимают", - откровенно призналась звезда.
В настоящее время Лера рада, что получилось подарить супругу - 32-летнему хоккеисту Игорю Макарову - первенца.
"Бог слышит мои молитвы всегда. Это - правда. Я ему безумно за это благодарна. У дочери растут зубы - никаких истерик, не плачет. Кушает хорошо. У меня ребенок, который вообще не создает никому проблем. Я ее обожаю", - рассказала Кудрявцева, отметив, что с сыном Жаном было тяжелее.
"Когда я родила Жаника в 19 лет, то еще сама была ребенком. Поэтому его всегда окружали любимые бабушки. А когда ты в зрелом возрасте рожаешь ребенка… Я не знаю, есть ли большее счастье".
Лера Кудрявцева родила в августе 2018 года.
Через несколько месяцев после рождения Маши летом 2018 года Кудрявцева почувствовала, что с организмом происходит нечто странное.
"Появились боли в спине, живот тянуло. Позвонила своему гинекологу и поехала в клинику. Она меня осмотрела и замолчала на пять минут. Я, разумеется, сразу же подумала, что там что-то плохое. Я же паникерша. А она сообщила, что я беременна, причем уже два месяца", - слова Кудрявцевой в прямом эфире с Тиной Канделаки. Лера с супругом решили оставить ребенка.
Однако, по словам знаменитости, в тот период организм был очень ослаблен из-за ЭКО и тяжелой беременности, потому надежды на сохранение плода почти не оставалось.
Пережив выкидыш, звезда взяла себя в руки, поскольку маленькая дочь требовала заботы и внимания. Со слов Леры, последствия ЭКО были серьезными - сильно нарушился гормональный фон.
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