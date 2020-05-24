Карьера Леры Кудрявцевой на ТВ, ее ссора с Примадонной, три ЭКО, разрыв импланта и выкидыш

"Не скрою, меня расстроили слова Аллы Борисовны, которую я бесконечно уважаю и люблю с детства", - подчеркнула Лера.

Скандал с Бузовой и уход с "Муз-ТВ"



Лера Кудрявцева ФОТО: скриншот видео

Проработавшая на "Муз-ТВ" более 20 лет Лера Кудрявцева приняла решение покинуть телеканал. Причиной стал конфликт с его главой Арманом Давлетяровым.

Сначала стало известно, что Кудрявцева не будет вести премию "Муз-ТВ". Телеканал решил заменить ее Ольгой Бузовой. Вскоре Кудрявцева, которая вела премию с 2003 года и уже стала лицом телеканала, заявила о своем уходе.

"Решение мною уже принято. Потому что иногда один гадкий поступок говорит обо всем. У меня запланирована сьемка "10 самых" 15 марта, но она уже не состоится. Сейчас нахожусь не в Москве, поэтому объявлю об уходе, когда вернусь. На "Муз-ТВ" я вела программу чисто за символическую плату - по дружбе, так сказать, это была как своеобразная ностальгия. Договаривалась специально с НТВ, где работаю, мол, не могу бросить то - родное и близкое. Но с таким свинским отношением мириться не буду", - цитирует Кудрявцеву издание StarHit.ru.

Кудрявцева добавила, что чувствует себя преданной и обиженной.

"Больше нет желания общаться с псевдо-друзьями, которые делают вид и хитрят, что не понимают, о чем речь. Мне все равно, кто будет вести премию, но мне не все равно на отношение ''друга'' и на то, как он решил себя повести в данной ситуации. Я принимаю его закон игры. Нет проблем!" - написала телеведущая.

Стоит сказать, что ранее Кудрявцева отмечала, что спокойно бы отнеслась к решению главы телеканала заменить ее Ольгой Бузовой, если бы он сообщил ей об этом лично. Но этого не произошло.

Пластика и разрыв грудного импланта

Лера Кудрявцева ФОТО: instagram.com/leratv

В декабре 2019 года Лера Кудрявцева разместила на своей Instagram-странице тревожное сообщение о пережитой операции по удалению грудных имплантов.

Публикацию Лера сделала сразу после того, как отошла от наркоза. Она до конца не уверена в своем откровении, но хочет уберечь девушек от установки имплантов.

Телезвезда увеличила грудь 15 лет назад в Санкт-Петербурге.

(Орфография и пунктуация автора здесь и далее сохранены.)

"Я поставила импланты в грудь фирмы "МакГан". На сертификате было черным по белому написано - пожизненная гарантия, а доктор говорил - можно танком давить", - вспоминает Лера.

И отмечает, что тогда не было никакой информации, а женщины были словно подопытные кролики.

Кудрявцева старалась проверяться каждый год. На этот раз ее отправили на УЗИ, а потом - на МРТ с контрастом. Оказалось, что левый имплант порван.

"Протекает лет 5-6 куда только можно было затечь. В срочном порядке операция по удалению имплантов с капсулой и иссечения силикона из тканей. Очень агрессивная операция, очень", - призналась Лера.