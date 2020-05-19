Звезда "Колл-центра" Екатерина Волкова: "Пришло время женских героинь. Причем тех, кому за 40"

Волкова считает, что на современной женщине сейчас все.

"Она зарабатывает, воспитывает, следит, чтобы дом был в порядке, дети - накормлены, обуты. И еще от нее требуется быть красивой", - подчеркивает Екатерина.

В современном кинематографе она видит кардинальные изменения.

"Сейчас пришло время женских героинь. Причем тех, кому за 40. Сильных, красивых, успешных. Со своей болью, которую они должны прикрывать улыбкой во что бы то ни стало. Потому что "Москва слезам не верит"", - полагает она.

Екатерина указывает, что было бы неплохо снять короткометражку, "как женщина за 15 минут превращается из домохозяйки в королеву".

"Женщина - волшебница с большой буквы", - считает актриса.

Если говорить о советском кинематографе, то по мнению Волковой, там не было актеров, которые переходили из фильма в фильм. Не было этого образа-клише. Никто не думал о том, чтобы выбирать наиболее популярного актера.

"Теперь такая проблема есть. Не надо "запариваться", искать именно ту героиню, ездить по стране для этого", - считает она.

Волкова отметила, что она хорошо относится к Александру Петрову, но так использовать актера - это просто запредельно.

"Нельзя не давать ему передыху, чтобы "и в хвост и в гриву". Считаю, для роли надо что-то накопить в себе", - резюмирует она.

По ее мнению, причина в лени и экономии, которые привели кинематограф к тому, что мы не видим новых лиц.

"Да, система продюсерского кино убрала фигуру режиссера на второй план, к сожалению. Если продюсер с большими творческими амбициями, то, бывает, не дают настоять на том, чтобы взять какого-то актера в проект", - подытожила Екатерина.