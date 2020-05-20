Ср, 20.05.2020
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На шоссе A3 возле Валмиеры загорелся грузовик, движение затруднено

Трасса А3

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Утром 20 мая на шоссе А3 возле Валмиеры загорелся грузовой автомобиль. Об этом сообщают Latvijas Valsts ceļi.

Сообщается, что грузовик загорелся недалеко от кладбища Коцену - на участке шоссе между виадуком, при въезде в Валмиеру со стороны Риги, и перекрестком, откуда можно свернуть на Мазсалацу, Руйену или Валмиеру.

Изначально движение транспорта было полностью блокировано, теперь его регулирует полиция. 

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