На шоссе A3 возле Валмиеры загорелся грузовик, движение затруднено

Утром 20 мая на шоссе А3 возле Валмиеры загорелся грузовой автомобиль. Об этом сообщают Latvijas Valsts ceļi.
Сообщается, что грузовик загорелся недалеко от кладбища Коцену - на участке шоссе между виадуком, при въезде в Валмиеру со стороны Риги, и перекрестком, откуда можно свернуть на Мазсалацу, Руйену или Валмиеру.
Uz Valmieras šosejas (A3, 67 km.), noticis ceļu satiksmes negadījums, deg smagā automašīna. Satiksme bloķēta, informē @Valsts_policija Esiet uzmanīgi! pic.twitter.com/ImkhmUVwJ8— Latvijas Valsts ceļi (@LVceli) May 20, 2020
Изначально движение транспорта было полностью блокировано, теперь его регулирует полиция.
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