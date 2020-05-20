Прокуратура обвинила Ника Эндзиньша в призыве "ликвидировать китайцев"

Напомним, за разжигание национальной розни 31 января этого Госполиция задержала уже ранее осужденного за распространение ложных новостей Ника Эндзиньша, который на своей странице в социальной сети Facebook выложил видео, где среди прочего призывал "ликвидировать китайцев".

В этом видео Эндзиньш утверждал, что в Латвию попал первый инфицированный новым коронавирусом пациент. Он также заявил, что "вообще этих китайцев нужно ликвидировать, эту страну нужно ликвидировать, от этой страны нет никакой пользы". На данный момент видео изъято из профиля Эндзиньша в социальной сети Facebook.

За разжигание национальной и этнической розни Уголовный закон предусматривает лишение свободы на срок до пяти лет, кратковременное лишение свободы, принудительные работы или денежный штраф.

Из под ареста Эндзиньш был освобожден в начале апреля. Изначально делом занималась Госполицией, которая позднее передала его Службе госбезопасности. Сотрудники правоохранительных органов также провели обыск в квартире Эндзиньша и изъяли ряд вещественных доказательств - компьютеры, мобильные телефоны, жесткие диски.

Напомним, Эндзиньш, или Нейд, в прошлом году за распространение ложных новостей несколько месяцев провел под арестом. Его называют бизнесменом "фейковых новостей". Распространяя шоковую информацию, подобные "предприниматели" зарабатывают на рекламе от высокой посещаемости страницы.