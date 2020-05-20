Концерт Rammstein в Таллинне перенесен на следующий год

Концерт состоится 21 июля 2021 года, место проведения остается прежним - эстрада Праздника песни. Билеты остаются годными, сообщает LETA.

Это станет пятым концертом Rammstein в Эстонии. В 2001, 2004 и 2010 годах музыканты выступили в Rocca al Mare Hall, а в 2017 году - на эстраде Праздника песни.

В прошлом году группа Rammstein выпустила седьмой студийный альбом и выступила в Риге, на Луцавсале.

Галерея: Концерт Rammstein на Луцавсале, 2019 год