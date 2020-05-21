У части жителей Швеции выработались антитела Covid-19

В ходе исследования, которое все еще продолжается, констатировано, что у 7,3% жителей Стокгольма, которые были проверены в конце апреля, были антитела.

Агентство отмечает, что антитела иммунная система вырабатывает через несколько недель.

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл на состоявшейся в среду пресс-конференции заявил, что до сих пор в Стокгольме Covid-19 могли заразиться чуть больше 20%.

В столице Швеции зарегистрировано более трети от всех обнаруженных в стране случаев.

В ходе исследования было проанализировано 1104 теста.

В других регионах число людей, у которых были обнаружены антитела - меньше. На юге страны - 4,2%, а в окрестностях Гетеборга - 3,7%.

По результатам исследования выяснилось, что распространенность коронавиурса выше среди людей в возрастной группе от 20 до 64 лет - антитела были у 6,7%. Среди людей старше 65 лет - у 2,7%.

В возрастной группе до 19 лет антитела были примерно у 4,7%.

Как известно, Швеция не вводила никаких строгих ограничительных мер. Подход шведских властей к борьбе с распространением коронавируса критиковался и за рубежом, и внутри страны. В стране на данный момент зарегистрировано 31 523 случая Covid-19 и 3831 смерть.