У части жителей Швеции выработались антитела Covid-19

Более чем у пятой части жителей Стокгольма выработались антитела к новому коронавирусу, сообщило в среду Агентство общественного здоровья Швеции, основываясь на своем исследовании.
В ходе исследования, которое все еще продолжается, констатировано, что у 7,3% жителей Стокгольма, которые были проверены в конце апреля, были антитела.
Агентство отмечает, что антитела иммунная система вырабатывает через несколько недель.
Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл на состоявшейся в среду пресс-конференции заявил, что до сих пор в Стокгольме Covid-19 могли заразиться чуть больше 20%.
В столице Швеции зарегистрировано более трети от всех обнаруженных в стране случаев.
В ходе исследования было проанализировано 1104 теста.
В других регионах число людей, у которых были обнаружены антитела - меньше. На юге страны - 4,2%, а в окрестностях Гетеборга - 3,7%.
По результатам исследования выяснилось, что распространенность коронавиурса выше среди людей в возрастной группе от 20 до 64 лет - антитела были у 6,7%. Среди людей старше 65 лет - у 2,7%.
В возрастной группе до 19 лет антитела были примерно у 4,7%.
Как известно, Швеция не вводила никаких строгих ограничительных мер. Подход шведских властей к борьбе с распространением коронавируса критиковался и за рубежом, и внутри страны. В стране на данный момент зарегистрировано 31 523 случая Covid-19 и 3831 смерть.
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