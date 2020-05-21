Школьник ночью катался на родительском BMW

Ночью в Икшкиле, во время патрулирования, сотрудники полиции заметили белый автомобиль BMW, который ехал по маленькой односторонней улице в неверном направлении, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.
Автомобиль остановили. Сидевший за рулем молодой человек не хотел сообщать свои данные, но когда ему сказали, что за сокрытие такой информации предусмотрена ответственность, он перестал молчать: назвал свое имя и возраст - 16 лет.
Машину он взял у родителей.
Ранее юноша за подобные нарушения не привлекался. Ему выписали протокол, размер штрафа составит несколько сотен евро. В случае, если он снова сядет за руль, ему может грозить уголовная ответственность.
Видео: сюжет TV3
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