Instasamka в интервью "прошлась" по Собчак и Боне, но похвалила Ольгу Бузову

На протяжении всего интервью Instasamka не боялась использовать ненормативную лексику. Ведущая программы спросила Дарью о скандальном порновидео с ее участием, которое попало в Сеть. Но девушка отказалась говорить на эту тему.

Зотеева резко высказалась в адрес Ксении Собчак и Виктории Бони, единственная, кого Дарья похвалила - это была Ольга Бузова и Настя Ивлеева. Но из всех блогеров, именно Бузова, за свое трудолюбие вызывает у нее уважение.

"Есть такое, когда человеку можно сказать "здасте", а можно сказать "здравствуйте"", - указала она.

Отдельно в интервью говорилось о заработке Зотеевой. Она не захотела называть точные суммы.

Дарья объяснила, что ей надо чтобы "на все хватало" - это примерно от 63 тысяч до 75 тысяч евро в месяц. Блогер в основном покупает новую одежду и ездит отдыхать, к примеру, в Катар.

Она также рассказала, что помогает своей маме. А сейчас еще оформила поездку для сестры в Лондон для изучения английского языка.

В интервью Зотеева подчеркнула, что она уже отошла от ведения блога и сейчас больше ориентирована на музыкальное творчество.

Стоит заметить, что выпуск с Дарьей собрал 13 тысяч дизлайков, это в два раза больше, чем лайков.

Видео: интервью c Дарьей Зотеевой (Instasamka)