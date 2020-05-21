Чт, 21.05.2020
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Осужден водитель трамвая, который 9 мая 2019 года сбил пенсионерок. Одну - насмерть

Трамвай. Иллюстрация

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Рижский городской Пардаугавский суд на прошлой неделе вынес приговор Даце С. - 9 мая 2019 года трамвай, которым она управляла, наехал на пожилых женщин, сообщает Latvijas Avīze (LA).  Даце С. вынесли наказание в виде условного лишения свободы сроком на три года. 

9 мая 2019 года Даце С. управляла трамваем, который ехал по рижской улице Слокас в направлении центра. В 22:09 за 85 метров до перекрестка с бульваром Узварас трамвай наехал на двух женщин - 1936 и 1926 г. р. Первая получила телесные повреждения средней тяжести.

Вторая женщина от полученных тяжелых травм скончалась в больнице.  

Водитель трамвая свою вину признала и попросила рассматривать дело без проверки доказательств.

Женщины в тот день принимали участие в праздничных мероприятиях в парке Победы. Пенсионерки переходили трамвайные пути в неположенном месте, и с точки зрения правил дорожного движения водитель трамвая ничего не нарушила.

LA пишет, что из материалов дела следует: Даце С. судили за то, что она технически могла избежать наезда на пожилых женщин,  но не сделала этого, так как отвлеклась от происходящего на дороге. 

Внучка погибшей женщины потребовала компенсацию в размере 6000 евро за материальный ущерб, моральные и физические страдания. Судья требование отклонила, удовлетворив лишь просьбу о покрытии расходов на адвоката в размере 690 евро. 

Даце С. сейчас трамваи не водит - она их убирает. Журналист LA Артис Дрезиньш отмечает, что на суде женщина очень переживала о случившемся. 

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