Николь Кидман сломала ногу во время пробежки

Несчастный случай произошел примерно пять недель назад рядом с домом звезды. Она не заметила выбоину на дороге, вывихнула лодыжку и получила небольшой перелом.

Муж актрисы указал, что Кидман отлично справляется с трудностями .

Николь Кидман и Кит Урбан проводят самоизоляцию в Нэшвилле, штат Теннесси. Они ждут окончания карантина, чтобы отправиться в Австралию к родным.