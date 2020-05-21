Чт, 21.05.2020
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Николь Кидман сломала ногу во время пробежки

Николь Кидман

ФОТО: https://www.instagram.com/nicolekidman/

52-летняя актриса Николь Кидман сломала ногу на пробежке. Об этом пишет USA Today со ссылкой на супруга звезды Кита Урбана. 

Несчастный случай произошел примерно пять недель назад рядом с домом звезды. Она не заметила выбоину на дороге, вывихнула лодыжку и получила небольшой перелом.

Муж актрисы указал, что Кидман отлично справляется с трудностями .

Николь Кидман и Кит Урбан проводят самоизоляцию в Нэшвилле, штат Теннесси. Они ждут окончания карантина, чтобы отправиться в Австралию к родным. 

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