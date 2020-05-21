Регина Тодоренко получила "золотую кнопку" от YouTube

"Золотая кнопка" означает, что телезвезда набрала свой первый миллион подписчиков на YouTube.

Регина поспешила поделиться этой новостью с подписчиками. Она опубликовала эту новость на своей Instagram-странице. На фотографии 29-летняя Тодоренко позирует с желанной наградой в руках.

"Мы это сделали. Мои талантливые коллеги, мое вдохновение. Благодарю каждого из вас за работу над моим шоу "Пятница с Региной". Теперь на моем канале 1 миллион подписчиков, и это большая гордость", - написала она.

Звезда указала, что не думает останавливаться на достигнутом. Теперь, после получения "золотой кнопки", она намерена получить "бриллиантовую". Ей награждаются блогеры, имеющие более 10 миллионов подписчиков.

Напомним, в начале мая Регина Тодоренко оказалась в центре скандала из-за высказываний о домашнем насилии. Блогер была лишена звания "Женщина года" и ряда рекламных контрактов. Через неделю она выпустила фильм о домашнем насилии, который посмотрело более 4 миллионов человек.