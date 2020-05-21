Чт, 21.05.2020
По возвращении, как всегда, я сразу начала думать о следующей поездке. Еще не зная, что совсем скоро это потеряет смысл. Это фотография из последнего путешествия, и мне тоскливо, что я не знаю, когда будет следующее. Мария Кобызева, журналист TVNET

Регина Тодоренко получила "золотую кнопку" от YouTube

Регина Тодоренко

ФОТО: https://www.instagram.com/reginatodorenko/?hl=ru/коллаж Русский TVNET

Телеведущая и блогер Регина Тодоренко после того, как отдала свою награду "Женщина года" Маргарите Грачевой, показала, что наконец-то ее канал получил долгожданную "золотую кнопку". 

"Золотая кнопка" означает, что телезвезда набрала свой первый миллион подписчиков на YouTube.

Регина поспешила поделиться этой новостью с подписчиками. Она опубликовала эту новость на своей Instagram-странице. На фотографии 29-летняя Тодоренко позирует с желанной наградой в руках.

"Мы это сделали. Мои талантливые коллеги, мое вдохновение. Благодарю каждого из вас за работу над моим шоу "Пятница с Региной". Теперь на моем канале 1 миллион подписчиков, и это большая гордость", - написала она. 

Звезда указала, что не думает останавливаться на достигнутом. Теперь, после получения "золотой кнопки", она намерена получить "бриллиантовую". Ей награждаются блогеры, имеющие более 10 миллионов подписчиков.

Напомним, в начале мая Регина Тодоренко оказалась в центре скандала из-за высказываний о домашнем насилии. Блогер была лишена звания "Женщина года" и ряда рекламных контрактов. Через неделю она выпустила фильм о домашнем насилии, который посмотрело более 4 миллионов человек.

Ранее Тодоренко подарила статуэтку "Женщина года" Маргарите Грачевой, муж которой отрубил ей кисти рук

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