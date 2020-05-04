"Бил ногами в живот на 8-м месяце беременности": Тодоренко сняла фильм о домашнем насилии

В нем телеведущая собрала рассказы крупных специалистов в этой области. Тодоренко отметила, что большая часть этих людей - выходцы их благополучных семей и никогда не сталкивались с домашним насилием. К этой теме их заставил обратиться случай.

К примеру, правозащитница и сооснователь проекта "Ты не одна" Алина Попова рассказала про случай с ее подругой. Женщина была на 8-м месяце беременности, когда ее в живот избивал сожитель. В результате ребенок умер, а пострадавшая винила себя и просила не наказывать своего обидчика.

Специалисты, которые представлены в фильме, рассказывают, что эта проблема куда шире и глубже.

Юрист и основатель фонда "Насилию.нет" Анна Ривина подчеркивает, что домашнее насилие происходит в разных семьях и парах все зависимости от экономического или социального положения. Важным моментом является то, что правоохранительные органы на подобные происшествия смотрят довольно легкомысленно. Требуется приложить очень много усилий, чтобы доказать, что жертва является именно жертвой.

Она убеждена, что проблема домашнего насилия существует, но многие думаю, что ее нет. В России недостаточно исследований на эту тему, так как есть проблемы с законодательством.

"До 38% убийств в отношении женщин совершается интимными партнерами", - рассказала психотерапевт Амина Назаралиева.

Она тоже сначала считала, что жертвы сами виноваты, ведь они, возможно, где-то провоцируют.

"Домашнее насилие настолько сложно устроено... Обвинение общества - это только один из слоев... Это проблема, о которой стыдно говорить вслух", - объясняет Назаралиева.

Многие жертвы замазывают свои синяки и улыбаются. Им стыдно признаться, что они не такие, как все.

"Стыд заставляет всех молчать!" - указывает Амина.

Одна из самых известных юристов по этой теме Мари Давтян раскрыла ситуацию о том, что многие люди являются заложниками мифа "патриархальной идеи", что во всем виновата женщина.

Здесь имеет место и "стокгольмский синдром", когда жертва пытается симпатизировать своему абьюзеру.

"Возникает надежда, что это никогда не повторится", - объясняет психолог Татьяна Орлова.

Часто насилие развивается медленно. Нередко поначалу это яркие ухаживания со стороны мужчины. Женщина поздно начинает понимать, что она находится в абьюзивных отношениях. Это происходит медленно и начинается мягко. Первый звоночек - это психологическое насилие.

"Самый страшный показатель - это когда хватают за горло", - указывает Назаралиева.

Жертвы насилия - не всегда женщины, это и мужчины, и пожилые люди.

Агрессоры часто понимают, что они бессильны, ведь полиция не реагирует на заявления. С одной стороны никто не требует от полиции никаких жестких действий, а с другой - у сотрудников правопорядка в России нет еще необходимых механизмов.

По рассказам специалистов, молодое поколение уже менее толерантно к домашнему насилии. Они становятся более решительными и чаще сопротивляются абьюзерам.

Фильм посмотрели уже свыше миллиона человек. Все средства от монетизации Регина Тодоренко обещает направить в фонды борьбы с домашним насилием.

"Возможно, в один день стоило потерять титулы, контракты, доверие зрителей, чтобы услышать сотни тысяч голосов, нуждающихся в помощи", - написала Тодоренко на своей странице в Instagram.

Видео: Документальный фильм Регины Тодоренко "А что я сделала, чтобы помочь?"