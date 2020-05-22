Как контролировать уровень холестерина в домашних условиях?

Карантин связан с изменениями многих ежедневных привычек, например, занятие спортом, прием пищи и даже психологическое проживание с семьей 24/7. Как сохранить бодрость и здоровье в таких условиях, когда нездоровый образ жизни находится на расстоянии одного шага?

Риски, которые есть при повышенном холестерине

Повышенный уровень холестерина может быть не только у пожилых людей. На самом деле это распространенный миф. Все больше молодых людей, даже начиная с 35 лет, имеют повешенный уровень холестерина, что означает, что любому человеку следует проходить профилактические проверки своего здоровья.

Холестерин - это липид (разнообразная группа биоорганических веществ), который вырабатывается печенью в организме человека. Кроме того, человек употребляет его с определенными продуктами, которые чаще всего являются нездоровой, жирной пищей. Поскольку липиды не растворяются в жидкости, они могут быстро проникать в кровь и клетки человека, где они остаются на стенках кровеносных сосудов. Этот процесс в организме начинает создавать высокий уровень холестерина и мешать снабжению сердца питательными веществами и кислородом. Это может привести к инфаркту или гипертонии.

Есть и хороший холестерин, но его образование и влияние на функции организма другие - помогать, а не наносить вред.

Здоровая и сбалансированная диета на домашнем карантине

Существует несколько продуктов с высоким содержанием холестерина, таких как яйца (в основном желтки), сливочное масло, нежирная рыба, говядина, жирные молочные продукты (сливки, сметана и т. д.), свинина и даже сельдь. Кардиологи также рекомендуют людям, которые уже имеют высокий уровень холестерина, избегать выпечки, шоколада, закусок, чипсов и даже соли.

Холестерин в основном не содержится в зерновых и бобовых, таких как рис, бобы, булгур и горох. Овощи, зелень, орехи и фрукты тоже полезны.

Отдельно рекомендуется внести в свой рацион продукты, которые богаты клетчаткой. Это поможет снизить уровень холестерина естественным путем. Больше всего клетчатки находится в овсе и бобах, а питательные вещества, которые в ней содержатся, способствуют образованию желчных кислот. Холестерин всасывается благодаря активной желчной кислоте.

В дополнение к вышесказанному, для человеческого организма также важно принимать монаколин К (природный статин) из красного дрожжевого риса, экстракт лаврового листа, арджуну и ферментированный экстракт сои, содержащий наттокиназу (природный фермент). Все эти вещества способны поддерживать нормальный уровень холестерина в крови, способствуют нормальному кровообращению и снижают риск развития сосудистых заболеваний, таких как тромбоз и инфаркт.

Кстати, исследования показали, что вещества под названием наттокиназа и монаколин К могут даже растворять уже образовавшиеся тромбы, а это значит, что они могут защитить не только от возможного сердечного приступа, но даже и от смерти.

Физическая активность дома

Чтобы "сжечь" поглощенный холестерин, каждый должен позаботиться об этом самостоятельно - физическая активность влияет на то, сколько в организме человека останется этого вещества, образующего холестерин. Конечно, каждый организм отличается, и избавление от вредных веществ у всех проходит по-разному. На то, сколько требуется заниматься физическими упражнениями или придерживаться диеты, влияет наследственная генетика, пол, физическая активность и общее состояние здоровья.

Во время карантина вы можете использовать различные онлайн-видео упражнения или мобильные приложения, которые предлагают полноценный тренажерный курс дома. В приложениях можно регулировать или выбирать желаемый уровень физической интенсивности, позволяя себе подвигаться и чувствовать себя полным энергии.

Конечно, эти изменения не легки для всех, но они заставляют нас задуматься о своем питании и об альтернативных физических нагрузках в ограниченных условиях. Используйте список покупок, в котором отмечены только те продукты, которые вам нужны и которые полезны вашему организму, чтобы избежать соблазна купить что-то нездоровое или ненужное.

Введите регулярный домашний спортивный режим, не забывайте о прогулках на свежем воздухе, но только если вы можете соблюдать дистанцию ​​или маршрут прогулки рассчитан только для вас.

Для свежего воздуха и чувства бодрости чаще проветривайте дом. Ищите решения, чтобы оставаться сильными и здоровыми!