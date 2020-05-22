Министр: правительство не хочет сохранять ограничения дольше необходимого

Пуце указал, что особую важность будут иметь данные по распространенности Covid-19 в конце недели, так как заканчивается двухнедельный срок после смягчения ограничений, приводит слова министра агентство LETA.

Правительство и представители медицинской сферы оценят эти показатели, не увеличилось ли число случаев, и не нужны ли коррекции в ограничениях.

Пока что выглядит, что большого прироста не будет, сказал министр.

Как известно, в Латвии ввиду распространения коронавируса 13 марта был введен режим чрезвычайной ситуации. Он продлен до 9 июня, с рядом послаблений. В начале июня восстановят предоставление медицинских услуг, также с 1 июня разрешено очное обучение и др.

Ранее министр здравоохранения Илзе Винькеле сказала, что если эпидемиологическая ситуация не изменится или улучшится, следующим шагом станет разрешение на проведение мероприятий под открытым небом с участием до 200 человек,