Министр: правительство не хочет сохранять ограничения дольше необходимого

Правительство не желает сохранять введенные из-за Covid-19 ограничения дольше минимально необходимого, заявил в интервью Латвийскому радио министр по делам регионального развития и окружающей среды Юрис Пуце.
Пуце указал, что особую важность будут иметь данные по распространенности Covid-19 в конце недели, так как заканчивается двухнедельный срок после смягчения ограничений, приводит слова министра агентство LETA.
Правительство и представители медицинской сферы оценят эти показатели, не увеличилось ли число случаев, и не нужны ли коррекции в ограничениях.
Пока что выглядит, что большого прироста не будет, сказал министр.
Как известно, в Латвии ввиду распространения коронавируса 13 марта был введен режим чрезвычайной ситуации. Он продлен до 9 июня, с рядом послаблений. В начале июня восстановят предоставление медицинских услуг, также с 1 июня разрешено очное обучение и др.
Ранее министр здравоохранения Илзе Винькеле сказала, что если эпидемиологическая ситуация не изменится или улучшится, следующим шагом станет разрешение на проведение мероприятий под открытым небом с участием до 200 человек,
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