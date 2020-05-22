Хосам Абу Мери попал в больницу

В своем Instagram-профиле он поделился снимками из больницы, рассказав, что была проведена операция, которую он долго планировал.

"Дорогие друзья и подписчики, последние три дня могу сказать, что поменял роли: из врача - в пациенты. В связи с этим видел ситуацию с еще одной новой точки зрения.

Был в больнице, где мне сделали долгожданную процедуру, которая была необходима, чтобы улучшить здоровье и качество жизни в долгосрочной перспективе.

(...) Мой короткий опыт в стационаре позволяет мне еще лучше понять, что у медиков действительно огромная нагрузка, в том числе - из-за накопившейся очереди пациентов. Они делаю все возможное, чтобы принять людей, которым необходимы плановые операции. Очень высоко оцениваю профессионализм медиков, человечность, вежливость и заботу", - подписал снимок Хосам.

Также он высказал благодарность каждому представителю медицины в Латвии, написав, что медикам нужно увеличить зарплаты.

"Друзья, у меня все в порядке, я здоров и завтра буду на работе!"

- подытожил гастроэнтеролог.