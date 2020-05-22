Пт, 22.05.2020
Россия пользуется образом козла отпущения, который повинен в ее международной изоляции. Mарцис Балодис, исследователь политики Восточной Европы

Хосам Абу Мери попал в больницу

ФОТО: Instagram.com/hosamabumeri

Гастроэнтеролог, бывший депутат Сейма Латвии Хосам Абу Мери попал в больницу. Об этом он сообщил вчера, 21 мая. 

В своем Instagram-профиле он поделился снимками из больницы, рассказав, что была проведена операция, которую он долго планировал. 

"Дорогие друзья и подписчики, последние три дня могу сказать, что поменял роли: из врача - в пациенты. В связи с этим видел ситуацию с еще одной новой точки зрения. 

Был в больнице, где мне сделали долгожданную процедуру, которая была необходима, чтобы улучшить здоровье и качество жизни в долгосрочной перспективе. 

(...) Мой короткий опыт в стационаре позволяет мне еще лучше понять, что у медиков действительно огромная нагрузка, в том числе - из-за накопившейся очереди пациентов. Они делаю все возможное, чтобы принять людей, которым необходимы плановые операции. Очень высоко оцениваю профессионализм медиков, человечность, вежливость и заботу", - подписал снимок Хосам. 

Также он высказал благодарность каждому представителю медицины в Латвии, написав, что медикам нужно увеличить зарплаты. 

"Друзья, у меня все в порядке, я здоров и завтра буду на работе!"

- подытожил гастроэнтеролог.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Hosam Abu Meri (@hosamabumeri) on

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ