Сб, 23.05.2020
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Фото ⟩ Дизайнер снял новую рекламную кампанию Jacquemus. В роли модели - его бабушка, и она прекрасна!

ФОТО: instagram.com/jacquemus/

Дизайнер Симон Порт Жакмюс показал новую главу коллекции весна-лето 2020. В роли автора фотографий выступил он сам, а в роли модели - его бабушка Лилин.

На снимках бабуля позирует в брючных оверсайз-костюмах - белом и цвета фуксии, светло-зеленом сарафане с летящей юбкой, а также в больших соломенных шляпах. Кроме того, в кадре многочисленные сумочки - плетеные корзины и маленькие Chiquita.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Ранее Jacquemus уже выпустили несколько глав весенне-летней кампании, включая снятую по FaceTime, однако, как признался сам дизайнер, эта история для него особенная.

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