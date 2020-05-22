Фото ⟩ Дизайнер снял новую рекламную кампанию Jacquemus. В роли модели - его бабушка, и она прекрасна!

На снимках бабуля позирует в брючных оверсайз-костюмах - белом и цвета фуксии, светло-зеленом сарафане с летящей юбкой, а также в больших соломенных шляпах. Кроме того, в кадре многочисленные сумочки - плетеные корзины и маленькие Chiquita.

Ранее Jacquemus уже выпустили несколько глав весенне-летней кампании, включая снятую по FaceTime, однако, как признался сам дизайнер, эта история для него особенная.