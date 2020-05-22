Пт, 22.05.2020
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  • Хачапури, плов и... дистанция два метра. В квартале Калнциема проходит фестиваль уличной еды

Хачапури, плов и... дистанция два метра. В квартале Калнциема проходит фестиваль уличной еды

Фестиваль уличной еды Street -2m- Food

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Напомним, начиная с 14 мая в квартале улицы Калнциема каждую неделю в среду, четверг и пятницу проходит фестиваль уличной еды Street -2m- Food.

Каждый раз в фестивале будут участвовать только четыре-пять торговцев. На месте мероприятия будут следить за соблюдением норм социального дистанцирования, будет возможность воспользоваться дезинфектором. 

Галерея: В Калнциемском квартале продолжается фестиваль уличной еды Street -2m- Food

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