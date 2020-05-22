Хачапури, плов и... дистанция два метра. В квартале Калнциема проходит фестиваль уличной еды

Напомним, начиная с 14 мая в квартале улицы Калнциема каждую неделю в среду, четверг и пятницу проходит фестиваль уличной еды Street -2m- Food.
Каждый раз в фестивале будут участвовать только четыре-пять торговцев. На месте мероприятия будут следить за соблюдением норм социального дистанцирования, будет возможность воспользоваться дезинфектором.
Галерея: В Калнциемском квартале продолжается фестиваль уличной еды Street -2m- Food
Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!