"Оставалось пять процентов жизни": Бабкина рассказала о своей госпитализации

Российская исполнительница Надежда Бабкина рассказала подробности своей тяжелой болезни. Об этом пишет Teleprogramma.pro.
У женщины было повреждено 80 процентов легких, но она узнала об этом только когда была переведена из реанимации в обычную палату.
"Надь, теперь мы можем тебе сказать, пять процентов жизни тебе оставалось", - процитировала артистка врачей.
Сейчас Бабкина проходит курс реабилитации вместе с сыном, так как пока она была в больнице он заразился коронавирусом.
Напомним, в начале апреля стало известно о госпитализации Надежды Бабкиной с подозрением на коронавирус. Артистка была введена в медикаментозную кому и подключена к аппарату ИВЛ.
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