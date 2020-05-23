"Оставалось пять процентов жизни": Бабкина рассказала о своей госпитализации

У женщины было повреждено 80 процентов легких, но она узнала об этом только когда была переведена из реанимации в обычную палату.

"Надь, теперь мы можем тебе сказать, пять процентов жизни тебе оставалось", - процитировала артистка врачей.

Сейчас Бабкина проходит курс реабилитации вместе с сыном, так как пока она была в больнице он заразился коронавирусом.

Напомним, в начале апреля стало известно о госпитализации Надежды Бабкиной с подозрением на коронавирус. Артистка была введена в медикаментозную кому и подключена к аппарату ИВЛ.