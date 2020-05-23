Сб, 23.05.2020
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"Оставалось пять процентов жизни": Бабкина рассказала о своей госпитализации

Надежда Бабкина

ФОТО: https://www.instagram.com/ngbabkina/?hl=en

Российская исполнительница Надежда Бабкина рассказала подробности своей тяжелой болезни. Об этом пишет Teleprogramma.pro.

У женщины было повреждено 80 процентов легких, но она узнала об этом только когда была переведена из реанимации в обычную палату. 

"Надь, теперь мы можем тебе сказать, пять процентов жизни тебе оставалось", - процитировала артистка врачей. 

Сейчас Бабкина проходит курс реабилитации вместе с сыном, так как пока она была в больнице он  заразился коронавирусом.

Напомним, в начале апреля стало известно о госпитализации Надежды Бабкиной с подозрением на коронавирус. Артистка была введена в медикаментозную кому и подключена к аппарату ИВЛ. 

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