Гарик Сукачев судится из-за гонорара в 76 тысяч евро

Артист судится с продюсерской компанией "Новая сцена" из-за гонорара в 6 миллионов рублей. Эту сумму Сукачев должен был получить еще в 2018 году.

По договору с компанией он выступил на двух мероприятиях - частный корпоратив и концерт в Мурманске. Артист ждал обещанный гонорар, но продюсеры его не выплатили.

Сейчас вместе со своими музыкантами он обратился в Арбитражный суд Москвы. Сукачев требует взыскать с ответчика 6 миллионов рублей. В первой инстанции он уже победил, но компания подала встречную жалобу. Окончательное решение по этому делу будет вынесено летом.

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