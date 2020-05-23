Сб, 23.05.2020
Я хочу, чтобы чиновники внимательнее относились к людям. Латвия - маленькая страна, тут и так немного людей, я - иностранка, хочу платить налоги, благоустраиваю дом, почему же не пойти мне навстречу, не дать информацию превентивно? Живущая в Латвии Раъно из Ташкента

Гарик Сукачев судится из-за гонорара в 76 тысяч евро

Гарик Сукачев

ФОТО: Пресс-фото

Российский музыкант и исполнитель Гарик Сукачев судится с продюсерской компанией из-за 6 миллионов рублей (около 76 тысяч евро). Об этом пишет Telegram-канал Mash.

Артист судится с продюсерской компанией "Новая сцена" из-за гонорара в 6 миллионов рублей. Эту сумму Сукачев должен был получить еще в 2018 году. 

По договору с компанией он выступил на двух мероприятиях - частный корпоратив и концерт в Мурманске. Артист ждал обещанный гонорар, но продюсеры его не выплатили. 

Сейчас вместе со своими музыкантами он обратился в Арбитражный суд Москвы. Сукачев требует взыскать с ответчика 6 миллионов рублей. В первой инстанции он уже победил, но компания подала встречную жалобу. Окончательное решение по этому делу будет вынесено летом. 

Галерея: концерт Гарика Сукачева в "Арена Рига"

Идешь в ногу со временем? Мы тоже. RUS.TVNET.LV теперь есть и в Telegram! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ