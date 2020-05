"Мы можем опираться на данные, которые доступны в других странах, ибо нет оснований полагать, что мы чем-либо сильно отличаемся от остальных народов Европы. Мы также можем сделать косвенные выводы о психическом здоровье, например, в Латвии регулярно - раз в четыре года - проводится международное исследование HBSC (Health Behavior in School-aged Children; Поведение детей школьного возраста в отношении здоровья - прим.ред.). В прошлый раз оно включало инструмент скрининга психоэмоционального здоровья, об эмоциональных и поведенческих расстройствах. Это не диагностический инструмент, но немного показывает, насколько распространены эти проблемы.

Наша задача помочь пережить этот период жизни. Благодаря этой помощи часть проблем уменьшается. Мне кажется, что это такой месседж, что "it gets better" (будет лучше - прим.ред), если хорошо работать.