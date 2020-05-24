Вс, 24.05.2020
Я отстегнул ремень безопасности, увидел свет и пошел в его направлении. Мне надо было спрыгнуть с высоту примерно трех метров, чтобы оказаться в безопасности. Мухаммад Зубаир, выживший в авиакатастрофе в Пакистане

Сколько велосипедов ежегодно крадут в Латвии

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ФОТО: Īriss Sviklis / LETA

В Латвии, в период с 2016 года до середины мая этого года, зарегистрировано 7972 кражи велосипедов, свидетельствует статистика Госполиции. 

В этом году, в период до 17 мая, в Латвии был украден 571 велосипед. Больше всего - в апреле, когда - 181, сообщает агенство LETA. 

В 2019 году в Латвии зарегистрировано 1766 велосипедных краж, в 2018 году - 1835, в 2017 - 1779, в 2016 - 2021. 

Полиция отмечает, что большинство краж совершены из помещений.

Принимая во внимание вышесказанное, полиция призывает использовать только качественные и надежные замки, например, массивные U-образные металлические замки, которые трудно сломать, разрезать или распилить.

Также полиция рекомендует регистрировать велосипед в Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD), что упрощает процесс возвращения велосипеда законному владельцу. 

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