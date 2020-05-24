Министр культуры зарабатывает и оперным пением. У него есть квартиры, земля и лодки

Сейм в должности министра культуры утвердил Пунтулиса 8 июля 2019 года, до этого он был депутатом Рижской думы. За работу министром от получил от Госканцелярии 31 838 евро, а за работу в Рижской думе - 7052 евро. В 2019 году Пунтулис получил и 4209 евро в качестве пенсии.

В общей сложности доходы Пунтулиса в 2019 году составили примерно 56 тысяч евро.

Заработал он и оперным пением: Латвийская национальная опера заплатила ему 10 216 евро, 300 евро он получил как стипендию от фонда Теодора Рейтера, 444 евро - гонорар от Центра культуры Кулдиги, 222 евро - от краевой думы Адажи, 132 евро - от Национальной оперы, 445 евро ему заплатил Юрмальский центр культуры, и 1166 - компания Forte Production.

Среди прочих доходов - 426 евро от Государственного фонда культурного капитала, а еще пять евро ему принесла хозяйственная деятельность в Latagro Trade.