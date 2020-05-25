Пн, 25.05.2020
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Как звезды провели эти выходные: похудевший Шура, счастливые родители и букет Анны Седоковой

ФОТО: instagram.com/nataliapodolskaya/oskarkuchera/annasedokova

Еженедельно RUS.TVNET рассказывает о том, как звёзды провели свои выходные. На этот раз хорошая погода позволила российским знаменитостям во всю насладится весной.

Певица Валерия на стиле вышла во двор за продуктами

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Писатель Саша Филипенко поработал на свежем воздухе

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Наташа Королева опубликовала фото, использовав немного фотошопа

Анна Семенович поела шашлыков на даче у родителей

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Наталья Подольская и Владимир Пресняков просто счастливы вместе

Утренняя Анфиса Чехова

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Полина Гагарина попала на обложку Glamour и поделилась несколькими снимками с фотосессии

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Янис Тимма в знак большой любви к Анне Седоковой подарил ей огромный букет из красных роз

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Андрей Мерзликин посидел на травке

А Сергей Бабкин полежал

Певец Шура продолжает худеть на глазах. Так держать!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Как вам платье Кети Топурии?

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Маркус Рива зашёл в туалет, увидел зеркало и сделал несколько селфи

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Диана Гурцкая наслаждается московской весной

Светлана Лобода с дочерью

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Оскар Кучера с сыном

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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Сыну Павла Воли и Ляйсан Утяшевой исполнилось 7 лет. Родители полностью погрузились в праздник!

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