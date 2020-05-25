Как звезды провели эти выходные: похудевший Шура, счастливые родители и букет Анны Седоковой

Еженедельно RUS.TVNET рассказывает о том, как звёзды провели свои выходные. На этот раз хорошая погода позволила российским знаменитостям во всю насладится весной.
Певица Валерия на стиле вышла во двор за продуктами
Писатель Саша Филипенко поработал на свежем воздухе
Наташа Королева опубликовала фото, использовав немного фотошопа
Анна Семенович поела шашлыков на даче у родителей
Наталья Подольская и Владимир Пресняков просто счастливы вместе
Утренняя Анфиса Чехова
Полина Гагарина попала на обложку Glamour и поделилась несколькими снимками с фотосессии
Янис Тимма в знак большой любви к Анне Седоковой подарил ей огромный букет из красных роз
Андрей Мерзликин посидел на травке
А Сергей Бабкин полежал
Певец Шура продолжает худеть на глазах. Так держать!
Как вам платье Кети Топурии?
Маркус Рива зашёл в туалет, увидел зеркало и сделал несколько селфи
Диана Гурцкая наслаждается московской весной
Светлана Лобода с дочерью
Оскар Кучера с сыном
Сыну Павла Воли и Ляйсан Утяшевой исполнилось 7 лет. Родители полностью погрузились в праздник!
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