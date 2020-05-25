Три ночи в Риге на ул. Чака будут промывать водопровод

С 25 по 27 мая по ночам Rīgas ūdens на ул. Чака и отдельных участках прилегающих улиц будет проводить работы по промывке магистрального водопровода.
Агентство LETA сообщает, что в последнее время Rīgas ūdens получает много жалоб от жителей Гризинькалнса о загрязнении водопровода. Компания поясняет, что во многом это связано с интенсивными ремонтными работами на ул. Чака перед запланированными на это лето работами по асфальтированию этой улицы. Ремонт водопровода проводится для того, чтобы после укладки асфальта снизить риски аварий на водопроводе, из-за которых пришлось бы вскрывать новое асфальтовое покрытие.
Целью промывочных работ является улучшение качества воды путем отделения осадка содержащихся в воде химических элементов от стенок трубопровода.
Работы будут проводиться в течение трех ночей, в период с 22 часов до 7 часов утра.
Галерея: Ремонтные работы на ул. Чака
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