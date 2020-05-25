Алексей Воробьев ищет девушку через соцсети

32-летний исполнитель поделился снимком со своей собакой Моцартом и написал, что ищет девушку "для добровольного совместного заточения в доме".

"Моцарт взрослеет. Волосы растут. Месяцы взаперти проходят. Мы с Моцартом ищем девушку для добровольного совместного заточения в доме. Пишите в direct", - написал Алексей.

В разговоре с порталом PeopleTalk.ru Воробьев признался, что действительно ищет девушку через интернет, ведь сейчас весь мир перешел на общение в соцсетях. Артист уже дал не одно интервью через камеру телефоне и даже устроил концерт на удаленке.

"Несколько тысяч девушек из разных стран уже написали мне в личные сообщения в Instagram. И я не вижу ничего странного или необычного в том, чтобы начать общение с девушкой через единственный доступный в данный момент вид связи", - объяснил он.

Воробьев признался, что в таком знакомстве мало романтики, "но время меняется и диктует свои правила".

Теперь СМИ остается лишь следить за развитием событий.

Фолловеры артиста отнеслись к идее положительно. Поклонники уверены, что Алексей очень быстро найдет себе девушку. Конечно, не обошлось из без горячих признаний.

"Как я бы хотела оказаться с тобой в заточении!", "А выбирать будет Моцарт?", "Не переживай, это случится совсем скоро", "Открывайте границы, вылетаю первым рейсом", "Какое шикарное предложение!" - писали в комментариях.

Напомним, артист сейчас проживает в Лос-Анджелесе, где делает успешную карьеру. Недавно он снялся в новом сериале "Космические войска" с Джоном Малковичем, Стивом Кареллом и Лизой Кудроу.