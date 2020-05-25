Познер опубликовал переписку с Михалковым в ответ на оскорбления

Скандал начался с выхода выпуска "Бесогон ТВ" о планах Билла Гейтса чипировать людей. Позднее выпуск сняли с эфира, но он доступен онлайн.

Происходящее тронуло Познера, и он решил написать Михалкову, потому что "он был выдающимся режиссером и блестящим актером (пишу "был", потому что давно не видел ничего нового, что подтвердило бы верность этих слов)".

Журналист сначала не хотел публиковать это письмо, он также просил об этом Михалкова, но тот решил иначе и обратился в нецензурной форме к Познеру в своей программе "Бесогон ТВ". Он также зачитал выдержки из письма.

"Владимир Владимирович, на***** вы меня тронули?" - спросил в своей программе Михалков.

В своем письме Владимир Познер рассуждает о цензуре. Он подчеркивает, что Михалков всегда принадлежал к элите и не знает, что это такое. Режиссер же ответил, что это не совсем так. К примеру, его картина "Родня" ей сильно подвергалась.

Видео: Выпуск "Бесогон ТВ"