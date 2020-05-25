Сезон гриля - вкусно, но насколько безопасно и полезно? Отвечает фармацевт

Однако вовремя столь любимого жителями Латвии занятия важно подумать не только о вкусе еды, привычках питания и влиянии блюд на гриле на пищеварительную систему, но и не забывать о безопасности, потому что горячие угли, решетки, шампуры и использование жидкости для розжига могут привести к травмам.

Как безопасно наслаждаться сезоном гриля, какие правила соблюдать при приготовлении пищи на гриле и как действовать, если случилось переесть или пораниться, объясняет фармацевт Euroaptieka Зане Мелберга.

1. Подгоревшая еда - вкусно, но вредно. Как не навредить желудку?

Для жарки на гриле важно выбирать как можно более качественное мясо от надежного продавца и свежие овощи. Маринады рекомендуется готовить самим, чтобы контролировать добавки, количество соли и выбор специй, а также избежать консервантов и Е-добавок. Для людей с высоким артериальным давлением контроль потребления соли особенно важен.

При самостоятельном приготовлении маринада вместо уксуса лучше выбирать что-то менее кислое, чтобы поберечь желудок - лимонный сок, кефир, оливковое масло.

Кроме того, следует помнить, что все соусы, которые приготовлены с сахаром, быстрее подгорают и влияют на нашу пищеварительную систему, поэтому маринады с медом и сахаром, терияки и другие сладкие соусы - не самые подходящие для гриля.

Хотя распространен миф о том, что подгоревшие кусочки - самые вкусные, а уголь полезен, не следует допускать, чтобы мясо или овощи подгорели - именно пережаренная, подгоревшая еда причиняет больше всего вреда здоровью.

"Образующийся во время грилирования уголь вбирает в себя вещества и из маринада, и из мяса, при этом иногда вместе с жидкостью для розжига",

- говорит Зане Мелберга, отмечая, что овощи менее тяжелы для желудка, чем мясо, но их на гриле нужно готовить отдельно. Неправильно мясо и овощи нанизывать на шампур попеременно, потому что время приготовления овощей меньше, и они подгорят.

2. Переедание - побочный эффект готовки на гриле. Что делать, если случилось переесть?

Весной мы соскучились по блюдам на гриле, поэтому первые гриль-вечеринки, как правило, заканчиваются перееданием. И это понятно, потому что запах жареной пищи очень привлекателен, но важно помнить об умеренности. Чтобы избежать переедания, рекомендуется жарить пищу в несколько подходов с трехчасовым перерывом, а не сразу выкладывать на гриль всю еду.

Разумной должна быть и пропорция на тарелке - блюдо-гриль должно занимать не более четверти порции, а дополнять его нужно свежими овощами, салатами, различными полезными соусами, фруктами.