Сезон гриля - вкусно, но насколько безопасно и полезно? Отвечает фармацевт

Весной, когда все зеленеет и цветет, так и хочется больше времени проводить на улице, готовить и есть на свежем воздухе, и отличным совместным времяпрепровождением становится приготовление еды на гриле.
Однако вовремя столь любимого жителями Латвии занятия важно подумать не только о вкусе еды, привычках питания и влиянии блюд на гриле на пищеварительную систему, но и не забывать о безопасности, потому что горячие угли, решетки, шампуры и использование жидкости для розжига могут привести к травмам.
Как безопасно наслаждаться сезоном гриля, какие правила соблюдать при приготовлении пищи на гриле и как действовать, если случилось переесть или пораниться, объясняет фармацевт Euroaptieka Зане Мелберга.
1. Подгоревшая еда - вкусно, но вредно. Как не навредить желудку?
Для жарки на гриле важно выбирать как можно более качественное мясо от надежного продавца и свежие овощи. Маринады рекомендуется готовить самим, чтобы контролировать добавки, количество соли и выбор специй, а также избежать консервантов и Е-добавок. Для людей с высоким артериальным давлением контроль потребления соли особенно важен.
При самостоятельном приготовлении маринада вместо уксуса лучше выбирать что-то менее кислое, чтобы поберечь желудок - лимонный сок, кефир, оливковое масло.
Кроме того, следует помнить, что все соусы, которые приготовлены с сахаром, быстрее подгорают и влияют на нашу пищеварительную систему, поэтому маринады с медом и сахаром, терияки и другие сладкие соусы - не самые подходящие для гриля.
Хотя распространен миф о том, что подгоревшие кусочки - самые вкусные, а уголь полезен, не следует допускать, чтобы мясо или овощи подгорели - именно пережаренная, подгоревшая еда причиняет больше всего вреда здоровью.
"Образующийся во время грилирования уголь вбирает в себя вещества и из маринада, и из мяса, при этом иногда вместе с жидкостью для розжига",
- говорит Зане Мелберга, отмечая, что овощи менее тяжелы для желудка, чем мясо, но их на гриле нужно готовить отдельно. Неправильно мясо и овощи нанизывать на шампур попеременно, потому что время приготовления овощей меньше, и они подгорят.
2. Переедание - побочный эффект готовки на гриле. Что делать, если случилось переесть?
Весной мы соскучились по блюдам на гриле, поэтому первые гриль-вечеринки, как правило, заканчиваются перееданием. И это понятно, потому что запах жареной пищи очень привлекателен, но важно помнить об умеренности. Чтобы избежать переедания, рекомендуется жарить пищу в несколько подходов с трехчасовым перерывом, а не сразу выкладывать на гриль всю еду.
Разумной должна быть и пропорция на тарелке - блюдо-гриль должно занимать не более четверти порции, а дополнять его нужно свежими овощами, салатами, различными полезными соусами, фруктами.
"Иногда мы знаем, что будет плохо, но все равно не можем воздержаться от еды, приготовленной на гриле - сознательно рискуем, что будет жжение в желудке, живот вздуется, появится ощущение тяжести, а в самых тяжелых случаях - рвота и диарея. К таким ситуациям хорошо бы подготовиться уже заранее и во время приема пищи или перед ним принять уменьшающие кислотность препараты, которые помогают расщепить съеденное. Если вздулся живот, рекомендуется принять ферментные препараты, которые уменьшат дискомфорт", - рекомендует фармацевт. Ощущение тяжести нередко возникает не только из-за плохо пережеванной пищи, но и, например, если вы попеременно выполняете какую-то работу на улице и едите. Если после еды сразу начать активно двигаться, вся энергия уходит на работу, а еда не переваривается.
Поэтому после каждого обильного приема пищи нужно отдохнуть - оптимально от 30 до 60 минут, и принять энзимные препараты, которые помогают переварить съеденное.
Если съедено много, желудок при помощи имеющегося запаса пищеварительных ферментов не в состоянии расщепить пищу. От тяжести в желудке поможет дополнительная доза ферментов, которую можно принять в виде таблеток. Однако больше недели их приемом увлекаться не рекомендуется. Если такие проблемы появляются регулярно, необходимо обратиться к врачу, скорректировать диету и подобрать соответствующую дозу препарата с ферментом. При других проблемах с пищеварением пригодится хорошо известный абсорбент - активированный уголь.
Например, если случилось пищевое отравление, сразу же нужно принять по крайней мере 10 таблеток или капсул активированного угля.
Лучше выбирать капсулы, так как они действуют более эффективно. Если состояние не улучшается, обязательно нужно показаться врачу.
"От вздутия живота помогут доступные в аптеках капсулы и порошки, детям - специальные капли. Если говорить о более серьезных состояниях организма, таких как рвота или понос, то, во-первых, следует помнить, что организм нужно уберечь от потери жидкости, поэтому необходимо пить много воды, лучше всего - соленой минеральной воды, которая к тому же восстановит солевой баланс в организме", - рассказывает фармацевт.
3. Наиболее типичные травмы у гриля - как их избежать?
К сожалению, травмы при приготовлении еды на гриле возникают довольно часто. Наиболее типичными являются разного рода ожоги, царапины, порезы пальцев.
Чаще всего они возникают, если невнимательно обращаться с горячими углями и решетками, шампурами и жидкостью для розжига.
Если случилось поранить себя шампуром или ножом, рану нужно обработать немедленно. "Если порез небольшой, рану и кожу вокруг нее нужно промыть проточной водой и оценить состояние - чистая рана или грязная.
Если после промывания водой она все еще грязная, можно обработать ее перекисью водорода, но следует помнить, что это агрессивное вещество, поэтому рана будет дольше заживать. Когда рана очищена, ее можно обработать доступными в аптеках антибактериальными средствами по уходу за ранами или заживляющей мазью, которая способствует процессу заживления и предохраняет пораженные участки кожи от воспаления - можно использовать мази, которые содержат экстракты лекарственных трав и йод. Если необходимо, после дезинфекции рану покрывают стерильной повязкой или наклеивают пластырь. Повязку желательно менять каждый день, повторно обрабатывая рану заживляющей мазью.
В зависимости от размера пореза нужно решить, необходима ли консультация врача - если рана большая, нужно обратиться к специалисту и зашить ее",
- рассказывает Зане Мелберга.
Немаловажное значение имеет и одежда - хотя возле гриля тепло, готовить на нем не следует раздетым, потому что искры могут вызвать ожоги. Внимание также следует уделить ногам, на которых должна быть закрытая обувь. Чтобы не обжечься, горячие металлические предметы не следует трогать голыми руками, а использовать перчатки или полотенце.
Куски мяса, чтобы попробовать, также не рекомендуется брать пальцами, а использовать вилку, так как выделившийся в процессе жарки горячий жир моментально обожжет кожу.
Особое внимание следует уделить и безопасности при использовании жидкости для розжига, потому что можно получить разные виды ожогов - и вдохнуть ее, и обжечься. Бутылка с жидкостью для розжига всегда должна быть помечена, она не должна быть прозрачной и похожей на бутылку с водой. Бутылку с жидкостью для розжига всегда нужно держать закрытой, а также жидкость ни в коем случае нельзя лить на еду.
Следует помнить, что травму может получить не только тот, кто готовит пищу на гриле, но и находящиеся рядом люди и домашние животные. Особенно важно следить за маленькими детьми - они не должны находиться вблизи гриля! Также нужно присматривать за детьми, чтобы они случайно не глотнули жидкости для розжига и не обожглись ею.
4.Что делать, если случилось обжечься?
"Если случилось обжечься, поврежденное место немедленно нужно поместить под холодную проточную воду не менее чем на пять минут или же воспользоваться охлаждающей пенкой или аэрозолем. От того, как долго обожженное место будет находиться под холодной проточной водой, зависит, насколько большой будет площадь ожога. Обожженное место в случае необходимости нужно очистить антибактериальным средством и нанести успокаивающую мазь.
Если нет риска инфекции и вероятности, что обожженное место продолжит травмироваться, рекомендуется его ничем не закрывать, а держать открытым.
Можно наложить чистую повязку и несколько раз в день обрабатывать пантенолом, чтобы травма быстрее зажила", - рассказывает фармацевт.
Травмированное место рекомендуется не трогать и относиться к нему бережно, чтобы избежать образования рубцов и не травмировать кожу. Возникшие ожоговые пузыри ни в коем случае нельзя прокалывать и разрезать! Если ожог сильно болит, можно принять обезболивающий препарат, чтобы уменьшить неприятные ощущения. Важно! Если ожог больше собственной ладони, он классифицируется как серьезный, и его нужно показать врачу. Помните, что для ребенка это размер его ладони.
5. Что должно быть на случай травмы в домашней аптечке каждого, кто готовит на гриле?
В домашней аптечке каждого любителя гриля должны быть пенка с пантенолом, средство для обработки ран или перекись водорода, пластыри, марля, болеутоляющие средства, потому что ожоги могут быть болезненными, а также солнцезащитный крем, так как возле горячего гриля мы нередко не можем отличить, получили ли мы солнечный ожог или раскраснелись от жара углей.
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