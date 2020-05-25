"Я сижу без денег": вдова Николая Караченцова пожаловалась на тяжелое положение

Из-за эпидемии коронавируса актриса потеряла гонорары от съемок на телевидении. Об этом она рассказала в интервью изданию "Собеседник".

"Я сижу без денег. Вижу, какие налоги надо заплатить, и ужасаюсь. Конечно, денег не хватает на все это", - призналась женщина.

Кроме того, у Поргиной еще четыре попугая, шесть кошек и собака из приюта. Животных надо ежедневно кормить.

71-летней актрисе помогает сын и его невестка.

Напомним, за сутки до своего дня рождения ушел из жизни прославленный российский актер Николай Караченцов. Ему было 73 года, последние 13 лет из которых он жил благодаря любви своей семьи, и в первую очередь - единственной жены - Людмилы Поргиной.